Преподаватель колледжа в Кургане уволился после секс-скандала

В курганском колледже преподаватель уволился после скандала с посланием студентке видео, на котором говорит о своих эротических фантазиях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере образования.
«Преподаватель отправил девушке „кружок“ (видеозапись), где рассказал о своей эротической фантазии. Видео попало третьим лицам, которые начали его распространять в Интернете, дошло до руководства. После скандала молодому человеку пришлось уволиться», — рассказал источник. При этом в колледже многие студенты встали на защиту молодого преподавателя, которого ценили за профессионализм и креативность, и сожалеют о его увольнении.
Корреспондент URA.RU связался с бывшим преподавателем. По его словам, скандал сфабрикован со слитием информации из личной переписки сторонними людьми. Однако решение об увольнении мужчина объяснил желанием сконцентрировать внимание на другой деятельности.
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