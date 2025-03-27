27 марта 2025

Преподаватель колледжа в Кургане уволился после секс-скандала

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Личная переписка преподавателя попала в Интернет
Личная переписка преподавателя попала в Интернет Фото:

В курганском колледже преподаватель уволился после скандала с посланием студентке видео, на котором говорит о своих эротических фантазиях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере образования.

«Преподаватель отправил девушке „кружок“ (видеозапись), где рассказал о своей эротической фантазии. Видео попало третьим лицам, которые начали его распространять в Интернете, дошло до руководства. После скандала молодому человеку пришлось уволиться», — рассказал источник. При этом в колледже многие студенты встали на защиту молодого преподавателя, которого ценили за профессионализм и креативность, и сожалеют о его увольнении.

Корреспондент URA.RU связался с бывшим преподавателем. По его словам, скандал сфабрикован со слитием информации из личной переписки сторонними людьми. Однако решение об увольнении мужчина объяснил желанием сконцентрировать внимание на другой деятельности.

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В курганском колледже преподаватель уволился после скандала с посланием студентке видео, на котором говорит о своих эротических фантазиях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере образования. «Преподаватель отправил девушке „кружок“ (видеозапись), где рассказал о своей эротической фантазии. Видео попало третьим лицам, которые начали его распространять в Интернете, дошло до руководства. После скандала молодому человеку пришлось уволиться», — рассказал источник. При этом в колледже многие студенты встали на защиту молодого преподавателя, которого ценили за профессионализм и креативность, и сожалеют о его увольнении. Корреспондент URA.RU связался с бывшим преподавателем. По его словам, скандал сфабрикован со слитием информации из личной переписки сторонними людьми. Однако решение об увольнении мужчина объяснил желанием сконцентрировать внимание на другой деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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