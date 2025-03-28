Пермяки перестали интересоваться загородной недвижимостью

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на дома снизился на 14%
Спрос на дома снизился на 14% Фото:

В Перми с января по март 2025 года снизился спрос на загородную недвижимость. Интересоваться покупкой домов и участков стали на 14% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом URA.RU сообщили участники рынка.

«В годовом выражении спрос снижается. По итогам первого квартала 2025 года число целевых действий с объявлениями по загородной недвижимости в Пермском крае на 14% меньше, чем в первом квартале 2024 года», — рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов корреспонденту агентства.

Он отметил, что причиной снижения спроса стало ужесточение льготных ипотечных программ и высокие ставки по жилищным кредитам. В 2025 году сельскую ипотеку не профинансировали, а по семейной строить дом можно только через эскроу-счета. Из-за высоких ставок такая схема финансирования делает проект дороже. «В многоквартирном жилье застройщики „придумали“ нестандартные схемы для продажи объектов: субсидирование ставки, программы рассрочки, траншевая ипотека. В загородной недвижимости почти ничего схожего нет», — добавил Попов.

Партнер сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в Перми Виктор Груздев тоже отметил, что взрывного роста интереса к загородному жилья не наблюдается. При этом изменения в этой сфере все же есть. Так, развитие инфраструктуры в ближайших пригородах создает дополнительные возможности для покупки загородного жилья. Речь идет о таких локациях, как Большая Мось, Фролы и Култаево. «Люди начинают осознавать преимущества жизни за городом, что может способствовать росту интереса к этому сегменту рынка», — отметил Груздев.

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В Перми с января по март 2025 года снизился спрос на загородную недвижимость. Интересоваться покупкой домов и участков стали на 14% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом URA.RU сообщили участники рынка. «В годовом выражении спрос снижается. По итогам первого квартала 2025 года число целевых действий с объявлениями по загородной недвижимости в Пермском крае на 14% меньше, чем в первом квартале 2024 года», — рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов корреспонденту агентства. Он отметил, что причиной снижения спроса стало ужесточение льготных ипотечных программ и высокие ставки по жилищным кредитам. В 2025 году сельскую ипотеку не профинансировали, а по семейной строить дом можно только через эскроу-счета. Из-за высоких ставок такая схема финансирования делает проект дороже. «В многоквартирном жилье застройщики „придумали“ нестандартные схемы для продажи объектов: субсидирование ставки, программы рассрочки, траншевая ипотека. В загородной недвижимости почти ничего схожего нет», — добавил Попов. Партнер сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в Перми Виктор Груздев тоже отметил, что взрывного роста интереса к загородному жилья не наблюдается. При этом изменения в этой сфере все же есть. Так, развитие инфраструктуры в ближайших пригородах создает дополнительные возможности для покупки загородного жилья. Речь идет о таких локациях, как Большая Мось, Фролы и Култаево. «Люди начинают осознавать преимущества жизни за городом, что может способствовать росту интереса к этому сегменту рынка», — отметил Груздев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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