Пермяки перестали интересоваться загородной недвижимостью

В Перми с января по март 2025 года снизился спрос на загородную недвижимость. Интересоваться покупкой домов и участков стали на 14% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом URA.RU сообщили участники рынка.
«В годовом выражении спрос снижается. По итогам первого квартала 2025 года число целевых действий с объявлениями по загородной недвижимости в Пермском крае на 14% меньше, чем в первом квартале 2024 года», — рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов корреспонденту агентства.
Он отметил, что причиной снижения спроса стало ужесточение льготных ипотечных программ и высокие ставки по жилищным кредитам. В 2025 году сельскую ипотеку не профинансировали, а по семейной строить дом можно только через эскроу-счета. Из-за высоких ставок такая схема финансирования делает проект дороже. «В многоквартирном жилье застройщики „придумали“ нестандартные схемы для продажи объектов: субсидирование ставки, программы рассрочки, траншевая ипотека. В загородной недвижимости почти ничего схожего нет», — добавил Попов.
Партнер сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в Перми Виктор Груздев тоже отметил, что взрывного роста интереса к загородному жилья не наблюдается. При этом изменения в этой сфере все же есть. Так, развитие инфраструктуры в ближайших пригородах создает дополнительные возможности для покупки загородного жилья. Речь идет о таких локациях, как Большая Мось, Фролы и Култаево. «Люди начинают осознавать преимущества жизни за городом, что может способствовать росту интереса к этому сегменту рынка», — отметил Груздев.
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