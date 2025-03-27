Суд оштрафовал пермячку за мат на концерте

Жительница Перми, находясь на музыкальном концерте в СК имени Сухарева, позволила себе нецензурную брань. 38-летнею женщину не смутили даже замечания полиции в ее адрес.
«Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. На замечания правоохранителей не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок», — сообщает Индустриальный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».
Суд квалифицировал ее действия по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяки через суд заставили пенсионерку бросить курить на балконе. 75-летняя женщина ежедневно с интервалом в два часа занималась этим, чем сильно раздражала соседей. Оплаченный штраф в размере 5 тысяч рублей помог ей бросить пагубную привычку.
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