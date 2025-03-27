27 марта 2025

Суд оштрафовал пермячку за мат на концерте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Жительница Перми, находясь на музыкальном концерте в СК имени Сухарева, позволила себе нецензурную брань. 38-летнею женщину не смутили даже замечания полиции в ее адрес. 

«Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. На замечания правоохранителей не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок», — сообщает Индустриальный суд Перми в соцсети «ВКонтакте». 

Суд квалифицировал ее действия по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки через суд заставили пенсионерку бросить курить на балконе. 75-летняя женщина ежедневно с интервалом в два часа занималась этим, чем сильно раздражала соседей. Оплаченный штраф в размере 5 тысяч рублей помог ей бросить пагубную привычку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми, находясь на музыкальном концерте в СК имени Сухарева, позволила себе нецензурную брань. 38-летнею женщину не смутили даже замечания полиции в ее адрес.  «Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. На замечания правоохранителей не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок», — сообщает Индустриальный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».  Суд квалифицировал ее действия по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на 2 тысячи рублей.  Ранее URA.RU сообщало, что пермяки через суд заставили пенсионерку бросить курить на балконе. 75-летняя женщина ежедневно с интервалом в два часа занималась этим, чем сильно раздражала соседей. Оплаченный штраф в размере 5 тысяч рублей помог ей бросить пагубную привычку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...