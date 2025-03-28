Shot: после поездки в Египет ребенок заразился редким паразитом гельминтом

У пятилетнего ребенка, вернувшегося в Москву из отпуска в Египте, обнаружили в аппендиксе редкого паразита — гельминта. Недомогание мальчик почувствовал еще во время отдыха с семьей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пятилетний ребенок привез с собой из Египта очень неприятного друга — у него в аппендиксе поселился гельминт», — передает telegram-канал. После возвращения в Москву состояние мальчика значительно ухудшилось: он жаловался на высокую температуру, общую слабость и боли в животе. В результате, его срочно госпитализировали в больницу в Раменском, где ему был диагностирован гнойный аппендицит с наличием редкого паразита.
Медики предположили, что заражение произошло либо через кожу, либо при попадании инфекции через пищу или воду. Родители ребенка уверены, что инфекция была подхвачена именно во время поездки в Египет. После операции, в ходе которой мальчику удалили аппендикс с паразитом, его состояние стабилизировалось. Он провел в больнице 12 дней, а сейчас уже вернулся домой. На данный момент ребенок чувствует себя лучше и продолжает восстановление.
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