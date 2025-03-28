Депутаты гордумы присвоили высшее почетное звание 36 челябинцам

Депутаты гордумы Челябинска единогласно приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска» 36 ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы.
«Это значимое признание заслуг наших героев. Для челябинцев ветераны — пример мужества, стойкости, безусловного патриотизма и настоящего служения своему Отечеству», — прокомментировал решение спикер гордумы Сергей Буяков. Буяков добавил, что народный подвиг ветеранов в борьбе за свободу нашей Родины навсегда останется в памяти челябинцев. Депутаты встречаются с ветеранами регулярно. Это всегда очень теплые встречи, в ходе которых герои делятся воспоминаниями, их истории составляют славную летопись нашей страны.
Основанием для решения стала инициатива президента Владимира Путина, озвученная им на заседании оргкомитета «Победа». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил муниципалитетам оперативно решить вопрос с присвоением званий почетных граждан ветеранам Великой Отечественной войны.
В этом году Россия отмечает 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии празднования Дня Победы будут проведены торжественные мероприятия для вручения нагрудных знаков «Почетный гражданин города Челябинска». Фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях.
Звание почетного гражданина — высшее звание Челябинска. За всю историю звания его удостоились 70 человек. В этом году их список увеличится на 36 фамилий. Помимо нагрудного знака почетные граждане получают ежегодное пособие и ряд льгот от муниципалитета.
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