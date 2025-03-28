Евгений Куйвашев был губернатором Свердловской области более 12 лет
В Екатеринбурге уральские политики провожают с должности теперь бывшего главу Свердловской области Евгения Куйвашева овациями. Он засмущался, передает корреспондент URA.RU.
В резиденции на улице Горького идет представление нового губернатора региона Дениса Паслера. Там присутствуют чиновники, депутаты и силовики региона. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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