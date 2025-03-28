Куйвашева провожают овациями, он засмущался. Видео

Экс-губернатора Евгения Куйвашева провожают овациями, он засмущался
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Евгений Куйвашев был губернатором Свердловской области более 12 лет
Евгений Куйвашев был губернатором Свердловской области более 12 лет Фото:

В Екатеринбурге уральские политики провожают с должности теперь бывшего главу Свердловской области Евгения Куйвашева овациями. Он засмущался, передает корреспондент URA.RU.

В резиденции на улице Горького идет представление нового губернатора региона Дениса Паслера. Там присутствуют чиновники, депутаты и силовики региона. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге уральские политики провожают с должности теперь бывшего главу Свердловской области Евгения Куйвашева овациями. Он засмущался, передает корреспондент URA.RU. В резиденции на улице Горького идет представление нового губернатора региона Дениса Паслера. Там присутствуют чиновники, депутаты и силовики региона. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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