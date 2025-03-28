Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поприветствовал чиновников, депутатов и силовиков региона во время церемонии в резиденции на улице Горького в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Уважаемый Артем Владимирович [Жога], уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать. Конечно, со многими знаком, конечно, мне очень почетно и приятно вернуться на родину. Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Паслер.
Отдельно он обратился к экс-губернатору Евгению Куйвашеву, вспомнив слова Путина о проделанной работе бывшего главы в регионе. «Это большой длинный путь, и было много сделано. Конечно, очень рассчитываю на вашу помощь, поддержку и совместную работу», — подчеркнул новый губернатор.
В резиденции идет представление нового губернатора региона Дениса Паслера. Там присутствует весь свердловский истеблишмент. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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