Новый губернатор Паслер впервые обратился к свердловской элите. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паслер (на фото) поблагодарил Куйвашева за проделанную работу в регионе
Паслер (на фото) поблагодарил Куйвашева за проделанную работу в регионе Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поприветствовал чиновников, депутатов и силовиков региона во время церемонии в резиденции на улице Горького в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Уважаемый Артем Владимирович [Жога], уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать. Конечно, со многими знаком, конечно, мне очень почетно и приятно вернуться на родину. Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Паслер.

Отдельно он обратился к экс-губернатору Евгению Куйвашеву, вспомнив слова Путина о проделанной работе бывшего главы в регионе. «Это большой длинный путь, и было много сделано. Конечно, очень рассчитываю на вашу помощь, поддержку и совместную работу», — подчеркнул новый губернатор.

В резиденции идет представление нового губернатора региона Дениса Паслера. Там присутствует весь свердловский истеблишмент. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.

Паслер обратился к Куйвашеву
Паслер обратился к Куйвашеву
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поприветствовал чиновников, депутатов и силовиков региона во время церемонии в резиденции на улице Горького в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Уважаемый Артем Владимирович [Жога], уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать. Конечно, со многими знаком, конечно, мне очень почетно и приятно вернуться на родину. Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Паслер. Отдельно он обратился к экс-губернатору Евгению Куйвашеву, вспомнив слова Путина о проделанной работе бывшего главы в регионе. «Это большой длинный путь, и было много сделано. Конечно, очень рассчитываю на вашу помощь, поддержку и совместную работу», — подчеркнул новый губернатор. В резиденции идет представление нового губернатора региона Дениса Паслера. Там присутствует весь свердловский истеблишмент. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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