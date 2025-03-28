Челябинским штукатурам за работу по свободному графику платят 139 тысяч

Штукатурам в Челябинской области за работу с гибким графиком стали платить по 139,2 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», доходы за год выросли на 61%.
«В первом квартале соискатели на позицию штукатура могли рассчитывать в среднем на 139,2 тысячи рублей в месяц. Это на 61% больше показателя 2024 года», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работы».
Лидерами роста стали электрики. Их доходы за год увеличились на 66%, достигнув 76,7 тысячи рублей. В тройку призеров в сегменте рабочих профессий с гибкой занятостью также вошли сотрудники склада. Они стали зарабатывать по 40,5 тысячи рублей, что выше прошлогодних показателей на 53%.
Гибкий режим работы позволяет сотрудникам и работодателям согласовывать условия труда, опираясь на личные и профессиональные потребности обеих сторон. Фактический доход специалистов при таком режиме зависит во многом от объема задач и результатов труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».