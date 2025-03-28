Челябинским штукатурам за работу по свободному графику платят 139 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Штукатуры с гибким графиком работы могут зарабатывать по 139 тысяч рублей
Штукатуры с гибким графиком работы могут зарабатывать по 139 тысяч рублей Фото:

Штукатурам в Челябинской области за работу с гибким графиком стали платить по 139,2 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», доходы за год выросли на 61%.

«В первом квартале соискатели на позицию штукатура могли рассчитывать в среднем на 139,2 тысячи рублей в месяц. Это на 61% больше показателя 2024 года», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работы».

Лидерами роста стали электрики. Их доходы за год увеличились на 66%, достигнув 76,7 тысячи рублей. В тройку призеров в сегменте рабочих профессий с гибкой занятостью также вошли сотрудники склада. Они стали зарабатывать по 40,5 тысячи рублей, что выше прошлогодних показателей на 53%.

Гибкий режим работы позволяет сотрудникам и работодателям согласовывать условия труда, опираясь на личные и профессиональные потребности обеих сторон. Фактический доход специалистов при таком режиме зависит во многом от объема задач и результатов труда.

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Штукатурам в Челябинской области за работу с гибким графиком стали платить по 139,2 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», доходы за год выросли на 61%. «В первом квартале соискатели на позицию штукатура могли рассчитывать в среднем на 139,2 тысячи рублей в месяц. Это на 61% больше показателя 2024 года», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работы». Лидерами роста стали электрики. Их доходы за год увеличились на 66%, достигнув 76,7 тысячи рублей. В тройку призеров в сегменте рабочих профессий с гибкой занятостью также вошли сотрудники склада. Они стали зарабатывать по 40,5 тысячи рублей, что выше прошлогодних показателей на 53%. Гибкий режим работы позволяет сотрудникам и работодателям согласовывать условия труда, опираясь на личные и профессиональные потребности обеих сторон. Фактический доход специалистов при таком режиме зависит во многом от объема задач и результатов труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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