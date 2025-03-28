«Делают все, чтобы подорвать репутацию Павла»: адвокат Прилучного нарушила молчание после суда

Скандальные суды между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжаются. Сторона актрисы сделала громкие заявления относительно поведения актера. В беседе с URA.RU адвокат Прилучного Оксана Даниелова озвучила их взгляд на эту ситуацию.
«Представитель Агаты дал удивительный комментарий о том, что у Тимофея есть охрана. Это не соответствует действительности. И делается ради того, чтобы подорвать репутационно авторитет Павла, ввести в заблуждение общественность и сместить фокус. Надо перекрывать историю о том, что мать не хочет общаться с ребенком», — поясняет адвокат.
Даниелова подчеркнула, что Муцениеце имеет все инструменты для того, чтобы общаться и встречаться с сыном, однако она ими не пользуется. При этом 12-летний Тимофей хотел бы общаться с мамой и поддерживать с ней нормальные отношения, но при условии, что она примет его выбор жить с отцом и не будут чинить препятствий.
По словам адвоката, ребенок тяжело переживает эту ситуацию, которая отражается на его психике. «Зачем-то нужно трепать нервы ребенку. Тимофей невероятно обеспокоен, почему уже год игнорируют его мнение, когда все это закончится. Он максимально раздосадован сложившейся ситуацией. А еще он неоднократно говорил о том, что не хочет играть с мамой в идеальную семью, которую она пыталась демонстрировать на видео и фото. Однако его не слышали. Мать делает все, чтобы спровоцировать реакцию ребенка на отчуждение», — говорит правозащитница.
Наталья Мелешкина, представляющая интересы Муцениеце, заявила, что Павел заблокировал бывшую жену у сына в телефоне. Однако Даниелова парирует: во-первых, этот факт можно проверить, и окажется, что это не так, во-вторых, во время судебных тяжб любое действие в адрес второго родителя может сыграть злую шутку.
Сейчас Тимофей живет с папой, как и хотел после развода. Агата была не против такого решения сына, но в один момент решила заявить права на увеличение алиментов, что и повлекло за собой череду судов. Следующее заседание состоится 24 апреля.
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