Новый свердловский губернатор высказался об отставках в правительстве

Денис Паслер заявил, что пока не планирует увольнений в кабмине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, паслер денис
Денис Паслер прилетел в Екатеринбург час назад Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер пока не планирует отставки в правительстве. Об этом он заявил, отвечая на вопрос URA.RU.

«Я сначала всех посмотрю, а потом уже будем это обсуждать — если это нужно», — сказал Паслер. Он прилетел в Екатеринбург 28 марта. Накануне URA.RU давало подробный расклад, кого Паслер может сменить.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер пока не планирует отставки в правительстве. Об этом он заявил, отвечая на вопрос URA.RU. «Я сначала всех посмотрю, а потом уже будем это обсуждать — если это нужно», — сказал Паслер. Он прилетел в Екатеринбург 28 марта. Накануне URA.RU давало подробный расклад, кого Паслер может сменить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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