Новый свердловский губернатор высказался об отставках в правительстве

Денис Паслер прилетел в Екатеринбург час назад
новость из сюжетаСмена губернатора в Свердловской области
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер пока не планирует отставки в правительстве. Об этом он заявил, отвечая на вопрос URA.RU.
«Я сначала всех посмотрю, а потом уже будем это обсуждать — если это нужно», — сказал Паслер. Он прилетел в Екатеринбург 28 марта. Накануне URA.RU давало подробный расклад, кого Паслер может сменить.
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