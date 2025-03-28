Челябинский губернатор подписал постановление, касающееся весеннего призыва

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Весенний призыв продлится с апреля по июль
Весенний призыв продлится с апреля по июль Фото:

В Челябинской области созданы призывные комиссии для организации весеннего призыва в ряды российской армии. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Алексеем Текслером.

«В целях организованного проведения в апреле-июле 2025 года призыва граждан 1995-2007 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав», — говорится в документе. Постановление размещено на портале правовой информации.

Председателем призывной комиссии Челябинской области утвержден Текслер. Зампредседателем назначен военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

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В Челябинской области созданы призывные комиссии для организации весеннего призыва в ряды российской армии. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Алексеем Текслером. «В целях организованного проведения в апреле-июле 2025 года призыва граждан 1995-2007 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав», — говорится в документе. Постановление размещено на портале правовой информации. Председателем призывной комиссии Челябинской области утвержден Текслер. Зампредседателем назначен военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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