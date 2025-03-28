Песков: Россия оставляет за собой право бить по энергообъектам на Украине

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Песков заявил, что РФ может бить по энергообъектам на Украине, если Киев нарушит мораторий
Песков заявил, что РФ может бить по энергообъектам на Украине, если Киев нарушит мораторий Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия достигла договоренностей с американскими коллегами относительно условий моратория по атакам Украины на российские энергообъекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что страна сохраняет за собой право отказаться от соблюдения моратория в случае его нарушения со стороны Киева.

«Российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения моратория киевским режимом тоже его не соблюдать», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помимо этого, было подчеркнуто, что на данный момент российские вооруженные силы продолжают выполнять приказы верховного главнокомандующего.

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Россия достигла договоренностей с американскими коллегами относительно условий моратория по атакам Украины на российские энергообъекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что страна сохраняет за собой право отказаться от соблюдения моратория в случае его нарушения со стороны Киева. «Российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения моратория киевским режимом тоже его не соблюдать», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помимо этого, было подчеркнуто, что на данный момент российские вооруженные силы продолжают выполнять приказы верховного главнокомандующего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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