Песков: Россия оставляет за собой право бить по энергообъектам на Украине

Россия достигла договоренностей с американскими коллегами относительно условий моратория по атакам Украины на российские энергообъекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что страна сохраняет за собой право отказаться от соблюдения моратория в случае его нарушения со стороны Киева.
«Российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения моратория киевским режимом тоже его не соблюдать», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помимо этого, было подчеркнуто, что на данный момент российские вооруженные силы продолжают выполнять приказы верховного главнокомандующего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.