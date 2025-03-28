Бывший свердловский губернатор Куйвашев держит в секрете новое место работы

Евгений Куйвашев пока держит в тайне, чем будет заниматься дальше
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не раскрывает свои дальнейшие планы. На вопрос корреспондента URA.RU, куда дальше, отвечать он не стал.
«Пока никаких комментариев», — заявил Куйвашев. 26 марта его отставку с поста свердловского губернатора принял президент России Владимир Путин. Куйвашева сменил Денис Паслер, который работал председателем свердловского правительства с 2012 по 2016 годы. В последние годы Паслер возглавлял Оренбургскую область. Все новости о смене губернатора — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!