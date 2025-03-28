Бывший свердловский губернатор Куйвашев держит в секрете новое место работы

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Евгений Куйвашев пока держит в тайне, чем будет заниматься дальше
Евгений Куйвашев пока держит в тайне, чем будет заниматься дальше Фото:

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не раскрывает свои дальнейшие планы. На вопрос корреспондента URA.RU, куда дальше, отвечать он не стал.

«Пока никаких комментариев», — заявил Куйвашев. 26 марта его отставку с поста свердловского губернатора принял президент России Владимир Путин. Куйвашева сменил Денис Паслер, который работал председателем свердловского правительства с 2012 по 2016 годы. В последние годы Паслер возглавлял Оренбургскую область. Все новости о смене губернатора — в сюжете URA.RU.

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Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не раскрывает свои дальнейшие планы. На вопрос корреспондента URA.RU, куда дальше, отвечать он не стал. «Пока никаких комментариев», — заявил Куйвашев. 26 марта его отставку с поста свердловского губернатора принял президент России Владимир Путин. Куйвашева сменил Денис Паслер, который работал председателем свердловского правительства с 2012 по 2016 годы. В последние годы Паслер возглавлял Оренбургскую область. Все новости о смене губернатора — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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