Какие зимники закрыли для проезда в ЯНАО

Три зимника в ЯНАО прекратили работу
По сообщению окружного дептранспорта, из-за неблагоприятной погоды в ЯНАО закрыли для движения зимник между Коротчаево и Красноселькупом. Ограничения для движения ввели на зимнике рядом с Панаевском, а участок зимника Азовы — Теги закроют 29 апреля до следующего сезона. О том, какие зимники закрывают, а какие продолжают работать в ограниченном режиме, — читайте в материале URA.RU.
- Закрыто движение для всех типов транспорта по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Причина — неблагоприятная погода.
- Региональный зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале готовится к закрытию. Доступ для транспортных средств планируется прекратить со следующей недели.
- Закрыли для движения автозимник Коротчаево — Красноселькуп.
- Закрыт проезд от Панаевска до Яр-Сале.
- С 29 марта на Ямале закроют участок зимника Азовы — Теги до следующего сезона. Движение закроют с 08:00.
- Проезд открыт для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн на зимнике от Аксарки до Панаевска.
- С 12.00 часов 28 марта ввели ограничения на автозимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Движение разрешено для автомобилей массой до 3,5 тонн.
- Переправа Салехард — Лабытнанги пока открыта для автомобилей общей массой до 25 тонн.
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