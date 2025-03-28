Какие зимники закрыли для проезда в ЯНАО

Региональный зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале готовится к закрытию
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Три зимника в ЯНАО прекратили работу
Три зимника в ЯНАО прекратили работу Фото:

По сообщению окружного дептранспорта, из-за неблагоприятной погоды в ЯНАО закрыли для движения зимник между Коротчаево и Красноселькупом. Ограничения для движения ввели на зимнике рядом с Панаевском, а участок зимника Азовы — Теги закроют 29 апреля до следующего сезона. О том, какие зимники закрывают, а какие продолжают работать в ограниченном режиме, — читайте в материале URA.RU.

  • Закрыто движение для всех типов транспорта по зимнику Аксарка — Салемал —  Панаевск — Яр-Сале. Причина — неблагоприятная погода.
  • Региональный зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале готовится к закрытию. Доступ для транспортных средств планируется прекратить со следующей недели.
  • Закрыли для движения автозимник Коротчаево — Красноселькуп.
  • Закрыт проезд от Панаевска до Яр-Сале.
  • С 29 марта на Ямале закроют участок зимника Азовы — Теги до следующего сезона. Движение закроют с 08:00.
  • Проезд открыт для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн на зимнике от Аксарки до Панаевска.
  • С 12.00 часов 28 марта ввели ограничения на автозимнике Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Движение разрешено для автомобилей массой до 3,5 тонн.
  • Переправа Салехард — Лабытнанги пока открыта для автомобилей общей массой до 25 тонн.

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По сообщению окружного дептранспорта, из-за неблагоприятной погоды в ЯНАО закрыли для движения зимник между Коротчаево и Красноселькупом. Ограничения для движения ввели на зимнике рядом с Панаевском, а участок зимника Азовы — Теги закроют 29 апреля до следующего сезона. О том, какие зимники закрывают, а какие продолжают работать в ограниченном режиме, — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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