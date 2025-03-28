Интерес к новым машинам вырос у челябинцев на 16%

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале 2025 года количество предложений на новые легковые автомобили выросло в два раза
В феврале 2025 года количество предложений на новые легковые автомобили выросло в два раза Фото:

Интерес к новым автомобилям в Уральском федеральном округе, в том числе в Челябинской области, вырос на 16% по сравнению с февралем 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«Пользователи все больше интересуются новыми авто: их популярность по сравнению с февралем 2024 года выросла на 16%. Традиционно прослеживаются сезонные всплески активности аудитории — весной и осенью», — рассказал Артем Соколов, руководитель группы аналитики данных «Авито Авто». Его слова цитирует пресс-служба сервиса.

В феврале 2025 года относительно февраля прошлого года количество предложений на новые легковые автомобили выросло в два раза. Средняя цена составила 2 670 000 рублей. В сегменте автомобилей с пробегом количество предложений выросло на 32% год к году, при этом стоимость снизилась на 11% — до 800 000 рублей.

В последнее время отмечается трансформация интереса покупателей, говорит эксперт. При выборе автомобиля потребители готовы рассматривать альтернативные варианты ушедшим брендам — новый HAVAL Jolion конкурирует с Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Ford Focus с пробегом.

В Челябинске в январе-феврале 2025 года на десять процентов снизилась стоимость поддержанных иномарок у профессиональных продавцов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто». Средняя цена автомобиля теперь составляет 730 000 рублей.

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Интерес к новым автомобилям в Уральском федеральном округе, в том числе в Челябинской области, вырос на 16% по сравнению с февралем 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Пользователи все больше интересуются новыми авто: их популярность по сравнению с февралем 2024 года выросла на 16%. Традиционно прослеживаются сезонные всплески активности аудитории — весной и осенью», — рассказал Артем Соколов, руководитель группы аналитики данных «Авито Авто». Его слова цитирует пресс-служба сервиса. В феврале 2025 года относительно февраля прошлого года количество предложений на новые легковые автомобили выросло в два раза. Средняя цена составила 2 670 000 рублей. В сегменте автомобилей с пробегом количество предложений выросло на 32% год к году, при этом стоимость снизилась на 11% — до 800 000 рублей. В последнее время отмечается трансформация интереса покупателей, говорит эксперт. При выборе автомобиля потребители готовы рассматривать альтернативные варианты ушедшим брендам — новый HAVAL Jolion конкурирует с Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Ford Focus с пробегом. В Челябинске в январе-феврале 2025 года на десять процентов снизилась стоимость поддержанных иномарок у профессиональных продавцов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто». Средняя цена автомобиля теперь составляет 730 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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