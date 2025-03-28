На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился на 123 километре, когда водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на полосе разгона. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с грузовым автомобилем, остановившемся на полосе разгона. Один человек погиб. Ущерба нанесенного автодороге нет. Движение свободное», — рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Также сообщается, что на место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Корреспондент направил запрос в управление Госавтоинспекции по Курганской области. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен.
Трассы Курганской и Свердловской областей регулярно становятся местом серьезных ДТП. Так, недавно на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло смертельное столкновение, когда водитель легкового автомобиля нарушил правила обгона.
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