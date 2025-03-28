Курганец на легковушке влетел в фуру, стоящую на трассе, и погиб. Фото

На трассе «Иртыш» в Курганской области произошло смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе «Иртыш» (архивное фото)
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе «Иртыш» (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился на 123 километре, когда водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на полосе разгона. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с грузовым автомобилем, остановившемся на полосе разгона. Один человек погиб. Ущерба нанесенного автодороге нет. Движение свободное», — рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Также сообщается, что на место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Корреспондент направил запрос в управление Госавтоинспекции по Курганской области. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен.

Трассы Курганской и Свердловской областей регулярно становятся местом серьезных ДТП. Так, недавно на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло смертельное столкновение, когда водитель легкового автомобиля нарушил правила обгона.

В результате ДТП скончался один человек
В результате ДТП скончался один человек
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На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился на 123 километре, когда водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на полосе разгона. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с грузовым автомобилем, остановившемся на полосе разгона. Один человек погиб. Ущерба нанесенного автодороге нет. Движение свободное», — рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». Также сообщается, что на место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Корреспондент направил запрос в управление Госавтоинспекции по Курганской области. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен. Трассы Курганской и Свердловской областей регулярно становятся местом серьезных ДТП. Так, недавно на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло смертельное столкновение, когда водитель легкового автомобиля нарушил правила обгона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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