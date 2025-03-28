Движение автобусов у ЖД вокзала Челябинска возвращается к прежней схеме

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Автобусы начнут ходить, как прежде
Автобусы начнут ходить, как прежде Фото:

Автобусы на Привокзальной площади у железнодорожного вокзала Челябинска с 29 марта начнут ходить по прежней схеме. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«С 29 марта автобусы 1, 14, 30, 56а, 64, 125, 129, 136к возвращаются на привычный маршрут. Посадка и высадка пассажиров будет на остановке „Автовокзал Центральный“ возле ТК „Синегорье“», — — указано в информации на канале.

Движение автобусов было изменено для проведения аварийно-восстановительных работ сотрудниками МУП «ПОВВ». Сейчас они завершаются.

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Автобусы на Привокзальной площади у железнодорожного вокзала Челябинска с 29 марта начнут ходить по прежней схеме. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «С 29 марта автобусы 1, 14, 30, 56а, 64, 125, 129, 136к возвращаются на привычный маршрут. Посадка и высадка пассажиров будет на остановке „Автовокзал Центральный“ возле ТК „Синегорье“», — — указано в информации на канале. Движение автобусов было изменено для проведения аварийно-восстановительных работ сотрудниками МУП «ПОВВ». Сейчас они завершаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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