Движение автобусов у ЖД вокзала Челябинска возвращается к прежней схеме

Автобусы на Привокзальной площади у железнодорожного вокзала Челябинска с 29 марта начнут ходить по прежней схеме. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«С 29 марта автобусы 1, 14, 30, 56а, 64, 125, 129, 136к возвращаются на привычный маршрут. Посадка и высадка пассажиров будет на остановке „Автовокзал Центральный“ возле ТК „Синегорье“», — — указано в информации на канале.
Движение автобусов было изменено для проведения аварийно-восстановительных работ сотрудниками МУП «ПОВВ». Сейчас они завершаются.
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