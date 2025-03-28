Пьяный россиянин искусал бортпроводников, его задержали

Россиянин, 47-летний Ильгизар, покусал бортпроводников во время полета в Таиланд, перед этим он выпил бутылку виски. По возвращении домой его задержали, сообщил telegram-канал Shot.
«Россиянин выпил бутылку виски и покусал бортпроводников во время полета в Таиланд. Его задержали после того, как он вернулся домой из отпуска», — передает telegram-канал.
Отмечается, что Ильгизар начал употреблять алкоголь еще в аэропорту Казани перед вылетом на Пхукет. Он немного выпил перед полетом и приобрел еще одну бутылку виски Red Label в дьюти-фри аэропорта. Находясь на борту Boeing 777 авиакомпании Red Wings россиянин выпил всю купленную бутылку и попросил дать ему еще алкоголя. Однако бортпроводники отказали ему в просьбе, после чего мужчина начал кусать и плеваться в одного из персонала самолета.
После инцидента Ильгизар 10 дней отдыхал в Таиланде и не проявлял признаков агрессии. Однако при возвращении в РФ сотрудники авиакомпании узнали его и перед посадкой в Казани сообщили о находящемся на борту правонарушителе. В итоге мужчина был задержан.
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