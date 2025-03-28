Денис Паслер проводит первый рабочий день в Екатеринбурге
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в первый рабочий день приехал на матч хоккейного «Автомобилиста» на новую «УГМК-Арену» в Екатеринбурге. Корреспондент URA.RU заметил его в VIP-ложе с уральским полпредом президента Артемом Жогой, его заместителем Сергеем Рындиным и вице-губернатором Олегом Чемезовым.
Жога — в кепке и жилетке с логотипом «Автомобилиста», Паслер надел фирменный шарф. Местному истеблишменту полпред представил его днем 28 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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