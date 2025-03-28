Новый свердловский губернатор Паслер приехал на хоккей. Фото, видео

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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер проводит первый рабочий день в Екатеринбурге Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в первый рабочий день приехал на матч хоккейного «Автомобилиста» на новую «УГМК-Арену» в Екатеринбурге. Корреспондент URA.RU заметил его в VIP-ложе с уральским полпредом президента Артемом Жогой, его заместителем Сергеем Рындиным и вице-губернатором Олегом Чемезовым.

Жога — в кепке и жилетке с логотипом «Автомобилиста», Паслер надел фирменный шарф. Местному истеблишменту полпред представил его днем 28 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в первый рабочий день приехал на матч хоккейного «Автомобилиста» на новую «УГМК-Арену» в Екатеринбурге. Корреспондент URA.RU заметил его в VIP-ложе с уральским полпредом президента Артемом Жогой, его заместителем Сергеем Рындиным и вице-губернатором Олегом Чемезовым. Жога — в кепке и жилетке с логотипом «Автомобилиста», Паслер надел фирменный шарф. Местному истеблишменту полпред представил его днем 28 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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