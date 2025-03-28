Между Челябинском и Пермью запустили первый туристический поезд

Из Челябинска в Пермский край 29 марта отправится первый тематический поезд. Туристы смогут посетить Пермь и Кунгур, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального «Центра проектного развития территорий и туризма» (ЦПРТТ).
«Свое путешествие в Пермский край жители Челябинской области совершат на тематическом поезде „Кунгурский экспресс“. Первый тематический поезд убывает из Челябинска в Пермский край 29 марта, а прибывает обратно 31 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦПРТТ Челябинской области.
В экскурсионную программу войдут обзорные экскурсии по городам Пермь и Кунгур, посещение Кунгурской ледяной пещеры, а также мастер-классы. На вокзале в Кунгуре предусмотрена торжественная встреча гостей поезда. Экскурсионные маршруты рассчитаны на школьные группы и индивидуальных туристов.
У Челябинской области уже есть положительный опыта создания совместных туристических туров с использованием железнодорожного транспорта с Тюменской и Самарской областями, республикой Башкортостан. «Ведем переговоры по расширению географии городов и регионов», — сообщил генеральный директор ЦПРТТ Челябинской области Максим Мельников.
Из Челябинска в Волгоград 30 апреля отправится тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщила ранее пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Для пассажиров подготовлена программа в пути следования, а также посещение самых известных достопримечательностей Волгограда.
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