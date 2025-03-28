Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Ак Барса» (Казань), взяв реванш за поражение и сравняв счет в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На игру пришел врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Матч завершился со счетом 4:3 (2:0; 1:1; 1:2), передает корреспондент URA.RU.
Кроме Паслера (его первый рабочий день в регионе), встречу посетил полпред президента РФ на Урале Артем Жога. Они сели в VIP-ложу со своими замами в атрибутике екатеринбургской команды. Всего на «УГМК-Арену» пришло 11,4 тысячи зрителей.
В середине первого периода счет открыл бомбардир хозяев Александр Шаров, замкнувший передачу партнера в одно касание над ловушкой вратаря «Ак Барса». Второй гол пришел в концовке отрезка, когда форвард Ник Меркли (100-е очко в КХЛ) подставил клюшку перед воротами соперника.
Во втором периоде отличились нападающий Брукс Мэйсек («Автомобилист») — в большинстве — и защитник Степан Фальковский («Ак Барс»). Между голами команд произошла драка между защитником уральцев Никитой Трямкиным и форвардом казанцев Никитой Дыняком. Победителем вышел екатеринбуржец.
Третий период ознаменовался попыткой «Ак Барса» отыграться. Нападающий хозяев Алексей Бывальцев ответил на точный бросок игрока атаки гостей Кирилла Семенова. Но ближе к середине разницу до минимума свел форвард Дмитрий Яшкин. Игроки «Автомобилиста» продержались и сравняли счет в серии — 1:1.
На старте первого раунда плей-офф ХК «Автомобилист» крупно уступил «Ак Барсу» на домашней арене со счетом 1:4. На сезон 2024/25 руководство уральцев поставило задачу завоевать Кубок Гагарина.
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