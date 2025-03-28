Курганцы хотят видеть на День города Shaman, Крида и Rammstein

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Певца Shaman ждут в Кургане
Певца Shaman ждут в Кургане Фото:

На День города жители Кургана хотели бы видеть популярных артистов — Shaman, Егора Крида, Toxi$ и даже Rammstein. Об этом говорят итоги опроса, который был проведен в telegram-канале «Курганистан».

«Shaman, Егор Крид, Toxi$, Rammstein — это звезды, которых курганцы хотели бы видеть на День города. Горожане ждут молодежных исполнителей — OG Buda, Алену Швец, Big Baby Tape, Ольгу Бузову, The Hatters. Также среди ответов часто встречались „Руки вверх“, „Комната Культуры“, Mirolybova, mzlff и „Любэ“, Linkin park и Kanye West», — сообщается в опросе подписчиков.

На День города в 2024 году в Кургане выступали артисты — Юрий Гальцев, группа «7Б», «Катюша» и Александр Маршал. На празднике был творческие коллективы из соседних городов, в том числе скрипичное шоу «Life» из Челябинска и вокальная группа «Воскресение» из Перми.

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На День города жители Кургана хотели бы видеть популярных артистов — Shaman, Егора Крида, Toxi$ и даже Rammstein. Об этом говорят итоги опроса, который был проведен в telegram-канале «Курганистан». «Shaman, Егор Крид, Toxi$, Rammstein — это звезды, которых курганцы хотели бы видеть на День города. Горожане ждут молодежных исполнителей — OG Buda, Алену Швец, Big Baby Tape, Ольгу Бузову, The Hatters. Также среди ответов часто встречались „Руки вверх“, „Комната Культуры“, Mirolybova, mzlff и „Любэ“, Linkin park и Kanye West», — сообщается в опросе подписчиков. На День города в 2024 году в Кургане выступали артисты — Юрий Гальцев, группа «7Б», «Катюша» и Александр Маршал. На празднике был творческие коллективы из соседних городов, в том числе скрипичное шоу «Life» из Челябинска и вокальная группа «Воскресение» из Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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