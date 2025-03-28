Курганцы хотят видеть на День города Shaman, Крида и Rammstein

На День города жители Кургана хотели бы видеть популярных артистов — Shaman, Егора Крида, Toxi$ и даже Rammstein. Об этом говорят итоги опроса, который был проведен в telegram-канале «Курганистан».
«Shaman, Егор Крид, Toxi$, Rammstein — это звезды, которых курганцы хотели бы видеть на День города. Горожане ждут молодежных исполнителей — OG Buda, Алену Швец, Big Baby Tape, Ольгу Бузову, The Hatters. Также среди ответов часто встречались „Руки вверх“, „Комната Культуры“, Mirolybova, mzlff и „Любэ“, Linkin park и Kanye West», — сообщается в опросе подписчиков.
На День города в 2024 году в Кургане выступали артисты — Юрий Гальцев, группа «7Б», «Катюша» и Александр Маршал. На празднике был творческие коллективы из соседних городов, в том числе скрипичное шоу «Life» из Челябинска и вокальная группа «Воскресение» из Перми.
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