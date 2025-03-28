Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий вручил удостоверения «Ветеранов боевых действий» участникам СВО из частных военных компаний (ЧВК). Мероприятие организовал фонд «Защитники Отечества». По словам сенатора, потребовались большие усилия для того, чтобы бойцы данной категории смогли получать такие звания.
«В фонде „Защитники Отечества“ провели мероприятие по вручению удостоверений „Ветеран боевых действий“ участникам специальной военной операции, воевавшим в ЧВК. Право на это звание воины данной категории не получали автоматически, потребовалась серьезная работа, внесение изменений в федеральное законодательство», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он также порадовался, что бойцы пришли со своими семьями. «Все мы делаем правильно, справедливость восторжествовала», — уточнил Виктор Шептий.
По его мнению, важным является также совершенствование законов о расширении льгот не только на федеральном, но и на региональном уровнях, которое находится под контролем президента РФ Владимира Путина. В Свердловской области, в частности, среди таких послаблений уже появились льготы по транспортному налогу, по газификации частных домов и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!