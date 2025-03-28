Путин приказал отправить в Мьянму два самолета МЧС из-за землетрясения

МЧС России направило в Мьянму два специализированных самолета с российскими спасателями и врачами для помощи в устранении последствий мощного землетрясения. Это приказал сделать президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба ведомства.
«По указанию президента РФ и поручению главы МЧС России группа российских спасателей двумя спецбортами вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — сказал представитель министерства в беседе с ТАСС.
Сводный отряд МЧС, отправленный в Мьянму, включает в себя 120 специалистов из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В состав команды входят также кинологические расчеты и медицинский персонал, что позволяет проводить эффективные поисково-спасательные операции и оказывать необходимую медицинскую помощь.
Более 150 человек погибли в результате землетрясения в Юго-Восточной Азии: в Мьянме заявили о 144 жертвах и 732 раненых. Еще девять человек погибли в Таиланде.
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