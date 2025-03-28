28 марта 2025

Путин приказал отправить в Мьянму два самолета МЧС из-за землетрясения

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Путин приказал помочь жителям Мьянмы
Путин приказал помочь жителям Мьянмы Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

МЧС России направило в Мьянму два специализированных самолета с российскими спасателями и врачами для помощи в устранении последствий мощного землетрясения. Это приказал сделать президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба ведомства.

«По указанию президента РФ и поручению главы МЧС России группа российских спасателей двумя спецбортами вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — сказал представитель министерства в беседе с ТАСС.

Сводный отряд МЧС, отправленный в Мьянму, включает в себя 120 специалистов из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В состав команды входят также кинологические расчеты и медицинский персонал, что позволяет проводить эффективные поисково-спасательные операции и оказывать необходимую медицинскую помощь.

Более 150 человек погибли в результате землетрясения в Юго-Восточной Азии: в Мьянме заявили о 144 жертвах и 732 раненых. Еще девять человек погибли в Таиланде.

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МЧС России направило в Мьянму два специализированных самолета с российскими спасателями и врачами для помощи в устранении последствий мощного землетрясения. Это приказал сделать президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба ведомства. «По указанию президента РФ и поручению главы МЧС России группа российских спасателей двумя спецбортами вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — сказал представитель министерства в беседе с ТАСС. Сводный отряд МЧС, отправленный в Мьянму, включает в себя 120 специалистов из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В состав команды входят также кинологические расчеты и медицинский персонал, что позволяет проводить эффективные поисково-спасательные операции и оказывать необходимую медицинскую помощь. Более 150 человек погибли в результате землетрясения в Юго-Восточной Азии: в Мьянме заявили о 144 жертвах и 732 раненых. Еще девять человек погибли в Таиланде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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