28 марта 2025

Свердловская чиновница предложила вернуть оценки за поведение в школах

В общественной палате Свердловской области хотят вернуть оценки за поведение
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Крапивина считает, что надо оценивать поведение людей в обществе
Лариса Крапивина считает, что надо оценивать поведение людей в обществе Фото:

В российских школах нужно вернуть оценки за поведение. Об этом заявила член общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина.

«Оценки за поведение надо вернуть однозначно, потому что она показывает, как человек ведет себя в обществе, взаимодействует с детьми и с другими взрослыми в том коллективе, в котором он находится. Если он проявляет неадекватность в этих взаимоотношениях, это должно быть оценено», — поделилась Крапивина в эфире ОТВ.

Ранее против такой инициативы выступила директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова. По ее мнению, оценки за поведение являются практикой из СССР, которая не будет эффективна.

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В российских школах нужно вернуть оценки за поведение. Об этом заявила член общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина. «Оценки за поведение надо вернуть однозначно, потому что она показывает, как человек ведет себя в обществе, взаимодействует с детьми и с другими взрослыми в том коллективе, в котором он находится. Если он проявляет неадекватность в этих взаимоотношениях, это должно быть оценено», — поделилась Крапивина в эфире ОТВ. Ранее против такой инициативы выступила директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова. По ее мнению, оценки за поведение являются практикой из СССР, которая не будет эффективна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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