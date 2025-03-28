Свердловская чиновница предложила вернуть оценки за поведение в школах

В российских школах нужно вернуть оценки за поведение. Об этом заявила член общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина.
«Оценки за поведение надо вернуть однозначно, потому что она показывает, как человек ведет себя в обществе, взаимодействует с детьми и с другими взрослыми в том коллективе, в котором он находится. Если он проявляет неадекватность в этих взаимоотношениях, это должно быть оценено», — поделилась Крапивина в эфире ОТВ.
Ранее против такой инициативы выступила директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова. По ее мнению, оценки за поведение являются практикой из СССР, которая не будет эффективна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!