28 марта 2025

Bloomberg узнал о стратегии Кремля по смягчению санкций Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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У России есть план по ослаблению санкций Запада
У России есть план по ослаблению санкций Запада Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

У России есть стратегия, которая способна привести к ослаблению режима санкционного давления Запада. Она может быть реализована в ходе переговоров с участием США по проблемам судоходства в Черном море. Об этом сообщили источники Bloomberg.

«У Кремля есть продуманная стратегия, чтобы смягчить санкции. Россия требует повторного подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной системе обмена сообщениями SWIFT в качестве условия принятия перемирия в Черном море при посредничестве США», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, президент России Владимир Путин проверяет возможности через контакты с американским лидером Дональдом Трампом добиться ослабления режима санкций в целом. В этом направлении США могут надавить на Европу, чтобы косвенно помочь РФ преодолеть некоторые санкции, например, в банковской сфере, а взамен они получат хорошие шансы на договоренности по мирному урегулированию в Черном море, отмечает агентство.

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент допустил вариант подключения России к SWIFT в рамках урегулирования украинского конфликта. Он не исключил отмены некоторых санкций в отношении РФ, передает RT.

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У России есть стратегия, которая способна привести к ослаблению режима санкционного давления Запада. Она может быть реализована в ходе переговоров с участием США по проблемам судоходства в Черном море. Об этом сообщили источники Bloomberg. «У Кремля есть продуманная стратегия, чтобы смягчить санкции. Россия требует повторного подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной системе обмена сообщениями SWIFT в качестве условия принятия перемирия в Черном море при посредничестве США», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, президент России Владимир Путин проверяет возможности через контакты с американским лидером Дональдом Трампом добиться ослабления режима санкций в целом. В этом направлении США могут надавить на Европу, чтобы косвенно помочь РФ преодолеть некоторые санкции, например, в банковской сфере, а взамен они получат хорошие шансы на договоренности по мирному урегулированию в Черном море, отмечает агентство. Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент допустил вариант подключения России к SWIFT в рамках урегулирования украинского конфликта. Он не исключил отмены некоторых санкций в отношении РФ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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