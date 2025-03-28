28 марта 2025

Bloomberg: Кремль застал Белый дом врасплох в вопросе санкций и Черного моря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва поставила условие для перемирия: вернуть банк в SWIFT
Москва поставила условие для перемирия: вернуть банк в SWIFT Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Москва застала врасплох США своим требованием снять санкции с одного из своих крупнейших госбанков и вернуть его международной платежной системе SWIFT.  Об этом пишет Bloomberg.

«Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT. Это испытание для президента США Дональда Трампа. Кремль хочет увидеть, как Трамп справится со своими обещаниями», — передает издание Bloomberg

Возвращение Россельхозбанка в SWIFT стало ключевым пунктом в переговорах о перемирии в Черном море, достигнутом при посредничестве США. Успех с банком может ослабить санкционное давление на Россию. Президент России Владимир Путин через этот шаг проверяет возможности диалога с Западом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва застала врасплох США своим требованием снять санкции с одного из своих крупнейших госбанков и вернуть его международной платежной системе SWIFT.  Об этом пишет Bloomberg. «Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT. Это испытание для президента США Дональда Трампа. Кремль хочет увидеть, как Трамп справится со своими обещаниями», — передает издание Bloomberg.  Возвращение Россельхозбанка в SWIFT стало ключевым пунктом в переговорах о перемирии в Черном море, достигнутом при посредничестве США. Успех с банком может ослабить санкционное давление на Россию. Президент России Владимир Путин через этот шаг проверяет возможности диалога с Западом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...