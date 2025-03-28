В Австралии на авиашоу разбился легкомоторный самолет. Инцидент попал на видео, которое сняли очевидцы. Состояние пилота медики оценивают как крайне тяжелое
«Самолет Pitts Special сделал несколько оборотов в воздухе на авиашоу „Авалон“ и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что зрители не пострадали в результате катастрофы самолета. Ведется расследование причин авиационного инцидента.
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