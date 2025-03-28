28 марта 2025

Самолет разбился во время авиашоу в Австралии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на авиашоу
Инцидент произошел на авиашоу Фото:

В Австралии на авиашоу разбился легкомоторный самолет. Инцидент попал на видео, которое сняли очевидцы. Состояние пилота медики оценивают как крайне тяжелое

«Самолет Pitts Special сделал несколько оборотов в воздухе на авиашоу „Авалон“ и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что зрители не пострадали в результате катастрофы самолета. Ведется расследование причин авиационного инцидента. 

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В Австралии на авиашоу разбился легкомоторный самолет. Инцидент попал на видео, которое сняли очевидцы. Состояние пилота медики оценивают как крайне тяжелое «Самолет Pitts Special сделал несколько оборотов в воздухе на авиашоу „Авалон“ и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что зрители не пострадали в результате катастрофы самолета. Ведется расследование причин авиационного инцидента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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