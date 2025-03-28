28 марта 2025

«Коммерсант»: боец ВС РФ застрелил соратника и пытался возложить вину на ДРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий застрелил двух сослуживцев
Военнослужащий застрелил двух сослуживцев Фото:

Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного к 15 годам колонии строгого режима за убийство двух сослуживцев. Преступление осужденный хотел скрыть, заявив, что те погибли при нападении украинской диверсионно-разведывательной группы. После вердикта военнослужащий намерен отправиться на СВО в составе штурмового подразделения.

«Случай произошло зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — написал «Коммерсант».

По сведениям издания, попытка обмануть следствие не удалась, мужчина сам явился с повинной. Родственники жертв пытались обжаловать решение суда, но приговор был оставлен без изменений апелляционной инстанцией в Московской области.

Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в Южный окружной военный суд. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, в России в 2024 году впервые оправдали участника СВО, который обвинялся в убийстве сослуживца. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. По подозрению в жестоком убийстве сослуживца тогда задержали трех украинских военных.

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Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного к 15 годам колонии строгого режима за убийство двух сослуживцев. Преступление осужденный хотел скрыть, заявив, что те погибли при нападении украинской диверсионно-разведывательной группы. После вердикта военнослужащий намерен отправиться на СВО в составе штурмового подразделения. «Случай произошло зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — написал «Коммерсант». По сведениям издания, попытка обмануть следствие не удалась, мужчина сам явился с повинной. Родственники жертв пытались обжаловать решение суда, но приговор был оставлен без изменений апелляционной инстанцией в Московской области. Для уточнения информации корреспондент URA.RU направил запрос в Южный окружной военный суд. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, в России в 2024 году впервые оправдали участника СВО, который обвинялся в убийстве сослуживца. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. По подозрению в жестоком убийстве сослуживца тогда задержали трех украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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