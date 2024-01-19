19 января 2024

В России впервые оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Суд оправдал участника СВО Зайнди Такаева, освободил из-под стражи и предоставил право на реабилитацию Фото:

Участнику СВО, который обвиняется в убийстве сослуживца, вынесен первый оправдательный приговор. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию, сообщил один из адвокатов, который был в суде.

Шестеро присяжных Новочеркасского гарнизонного военного суда (ГВС) единогласно признали участника спецоперации из Чечни Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова. На основании этого судья вынес оправдательный приговор, освободил Такаева из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию, рассказал адвокат «Коммерсанту».

Прокуроры и представители уроженца Дагестана не согласились с решением суда, обратившись с апелляцией в Южный окружной военный суд. По их версии, присяжные вынесли оправдательное решение из-за оказанного на них давления.

Зайнди Такаев обвиняется в том, что убил своего сослуживца во время отдыха 6 июня 2022 года. Две свидетельницы утверждают, что он подошел к Магомеду Шахбанову сзади и выстрелил в голову. Сам же Такаев говорит о вооруженном нападении на место отдыха из близлежащих кустов, во время того, как он находился в уборной. Военному удалось отразить атаку, позвать соседей-врачей и вызвать военную полицию, но его друг был уже мертв.

Трех украинских военных задержали по подозрению в жестоком убийстве сослуживца. Мужчина скончался от удара ножом в горло, но, чтобы скрыть следы преступления, его обезглавили, а тело положили на железнодорожные пути, передает телеканал «Царьград».

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Участнику СВО, который обвиняется в убийстве сослуживца, вынесен первый оправдательный приговор. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию, сообщил один из адвокатов, который был в суде. Шестеро присяжных Новочеркасского гарнизонного военного суда (ГВС) единогласно признали участника спецоперации из Чечни Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова. На основании этого судья вынес оправдательный приговор, освободил Такаева из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию, рассказал адвокат «Коммерсанту». Прокуроры и представители уроженца Дагестана не согласились с решением суда, обратившись с апелляцией в Южный окружной военный суд. По их версии, присяжные вынесли оправдательное решение из-за оказанного на них давления. Зайнди Такаев обвиняется в том, что убил своего сослуживца во время отдыха 6 июня 2022 года. Две свидетельницы утверждают, что он подошел к Магомеду Шахбанову сзади и выстрелил в голову. Сам же Такаев говорит о вооруженном нападении на место отдыха из близлежащих кустов, во время того, как он находился в уборной. Военному удалось отразить атаку, позвать соседей-врачей и вызвать военную полицию, но его друг был уже мертв. Трех украинских военных задержали по подозрению в жестоком убийстве сослуживца. Мужчина скончался от удара ножом в горло, но, чтобы скрыть следы преступления, его обезглавили, а тело положили на железнодорожные пути, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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