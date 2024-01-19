В России впервые оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

20 января 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Суд оправдал участника СВО Зайнди Такаева, освободил из-под стражи и предоставил право на реабилитацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участнику СВО, который обвиняется в убийстве сослуживца, вынесен первый оправдательный приговор. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию, сообщил один из адвокатов, который был в суде. Шестеро присяжных Новочеркасского гарнизонного военного суда (ГВС) единогласно признали участника спецоперации из Чечни Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова. На основании этого судья вынес оправдательный приговор, освободил Такаева из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию, рассказал адвокат «Коммерсанту». Прокуроры и представители уроженца Дагестана не согласились с решением суда, обратившись с апелляцией в Южный окружной военный суд. По их версии, присяжные вынесли оправдательное решение из-за оказанного на них давления. Зайнди Такаев обвиняется в том, что убил своего сослуживца во время отдыха 6 июня 2022 года. Две свидетельницы утверждают, что он подошел к Магомеду Шахбанову сзади и выстрелил в голову. Сам же Такаев говорит о вооруженном нападении на место отдыха из близлежащих кустов, во время того, как он находился в уборной. Военному удалось отразить атаку, позвать соседей-врачей и вызвать военную полицию, но его друг был уже мертв. Трех украинских военных задержали по подозрению в жестоком убийстве сослуживца. Мужчина скончался от удара ножом в горло, но, чтобы скрыть следы преступления, его обезглавили, а тело положили на железнодорожные пути, передает телеканал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участнику СВО, который обвиняется в убийстве сослуживца, вынесен первый оправдательный приговор. Присяжные признали его невиновным, а судья освободил из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию, сообщил один из адвокатов, который был в суде. Шестеро присяжных Новочеркасского гарнизонного военного суда (ГВС) единогласно признали участника спецоперации из Чечни Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова. На основании этого судья вынес оправдательный приговор, освободил Такаева из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию, рассказал адвокат «Коммерсанту». Прокуроры и представители уроженца Дагестана не согласились с решением суда, обратившись с апелляцией в Южный окружной военный суд. По их версии, присяжные вынесли оправдательное решение из-за оказанного на них давления. Зайнди Такаев обвиняется в том, что убил своего сослуживца во время отдыха 6 июня 2022 года. Две свидетельницы утверждают, что он подошел к Магомеду Шахбанову сзади и выстрелил в голову. Сам же Такаев говорит о вооруженном нападении на место отдыха из близлежащих кустов, во время того, как он находился в уборной. Военному удалось отразить атаку, позвать соседей-врачей и вызвать военную полицию, но его друг был уже мертв. Трех украинских военных задержали по подозрению в жестоком убийстве сослуживца. Мужчина скончался от удара ножом в горло, но, чтобы скрыть следы преступления, его обезглавили, а тело положили на железнодорожные пути, передает телеканал «Царьград».