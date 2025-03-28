Хорошо клевало на озере
Житель Кургана удачно порыбачил на озере Песьяное в Лебяжьевском округе. Он за несколько часов наловил ящик рыбы. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.
«На озере Песьяное был отличный клев. Ловился, в том числе и крупный карась», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.
Ранее курганец похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша.
Улов рыбы
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