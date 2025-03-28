28 марта 2025

Курганец наловил полный ящик рыбы на озере Песьяное. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хорошо клевало на озере
Хорошо клевало на озере Фото:

Житель Кургана удачно порыбачил на озере Песьяное в Лебяжьевском округе. Он за несколько часов наловил ящик рыбы. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.

«На озере Песьяное был отличный клев. Ловился, в том числе и крупный карась», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.

Ранее курганец похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. 

Улов рыбы
Улов рыбы
Фото:

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Житель Кургана удачно порыбачил на озере Песьяное в Лебяжьевском округе. Он за несколько часов наловил ящик рыбы. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети. «На озере Песьяное был отличный клев. Ловился, в том числе и крупный карась», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака. Ранее курганец похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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