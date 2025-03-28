В Ханты-Мансийском районе ХМАО с 31 марта закроются зимники. Также зимние автодороги перестанут работать в Сургутском районе с 1 апреля, сообщили в Управлении автодорог Югры.
«С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций закрыть движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам на территории Ханты-Мансийского района с 08-00 31.03.2025. На территории Сургутского района с 08:00 01.04.2025», — рассказали в telegram-канале управления.
Решение о прекращении работы зимников приняли из-за установления устойчивых плюсовых температур в регионе, а также из-за образования колейности и застоев воды. Всего ограничения коснутся более почти 20 дорог.
В Ханты-Мансийском районе перестанут работать зимники:
- с. Тюли — п. Выкатной, в том числе на ледовая переправа через реку Конда;
- п. Сибирский — с. Иртыш;
- с. Цингалы — п. Горноправдинск, в том числе на ледовая переправа через Иртыш;
- 13 километр автомобильной дороги "Ханты-Мансийск — пгт. Талинка" — д. Белогорье;
- д. Белогорье — п. Кирпичный, в том числе ледовая переправа через Обь;
- д. Белогорье — п. Луговской, в том числе ледовая переправа через протоку Ендырская;
- п. Луговской — с. Троица;
- с .Троица — с. Елизарово — п. Кедровый, в том числе переправа через Обь;
- п. Кедровый — п. Урманный, в том числе ледовая переправа через Обь;
- Р№-1007 — с. Зенково, в том числе переправа через протоку Неулева;
- подъезд к д. Чембайкина;
- Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка, в том числе ледовая переправа через протоку Байбилаковская;
- подъезд к озеру Имитуй;
- д. Янгуловка — с. Согом.
В Сургутском районе перестанут работать зимники:
- Сургут — п. Банный, в том числе ледовая переправа через Тром-Еган;
- с. Сытомино — п. Горный ;
- с. Угут — д. Каюкова;
- с Угут — д. Малоюганский.
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