28 марта 2025

В двух районах ХМАО закрываются зимники. Список

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Зимники закрывают в Ханты-Мансийском и Сургутском районах ХМАО
Зимники закрывают в Ханты-Мансийском и Сургутском районах ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском районе ХМАО с 31 марта закроются зимники. Также зимние автодороги перестанут работать в Сургутском районе с 1 апреля, сообщили в Управлении автодорог Югры. 

«С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций закрыть движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам на территории Ханты-Мансийского района с 08-00 31.03.2025. На территории Сургутского района с 08:00 01.04.2025», — рассказали в telegram-канале управления. 

Решение о прекращении работы зимников приняли из-за установления устойчивых плюсовых температур в регионе, а также из-за образования колейности и застоев воды. Всего ограничения коснутся более почти 20 дорог.

В Ханты-Мансийском районе перестанут работать зимники: 

  • с. Тюли — п. Выкатной, в том числе на ледовая переправа через реку Конда;
  • п. Сибирский — с. Иртыш;
  • с. Цингалы — п. Горноправдинск, в том числе на ледовая переправа через Иртыш;
  • 13 километр автомобильной дороги "Ханты-Мансийск  — пгт. Талинка" — д. Белогорье;
  • д. Белогорье — п. Кирпичный, в том числе ледовая переправа через Обь;
  • д. Белогорье — п. Луговской, в том числе ледовая переправа через протоку Ендырская;
  • п. Луговской — с. Троица;
  • с .Троица — с. Елизарово — п. Кедровый, в том числе переправа через Обь;
  • п. Кедровый — п. Урманный, в том числе ледовая переправа через Обь;
  • Р№-1007 — с. Зенково, в том числе переправа через протоку Неулева;
  • подъезд к д. Чембайкина;
  • Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка, в том числе ледовая переправа через протоку Байбилаковская;
  • подъезд к озеру Имитуй;
  • д. Янгуловка — с. Согом.

В Сургутском районе перестанут работать зимники: 

  • Сургут — п. Банный, в том числе ледовая переправа через Тром-Еган;
  • с. Сытомино — п. Горный ;
  • с. Угут — д. Каюкова;
  • с Угут — д. Малоюганский.

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В Ханты-Мансийском районе ХМАО с 31 марта закроются зимники. Также зимние автодороги перестанут работать в Сургутском районе с 1 апреля, сообщили в Управлении автодорог Югры.  «С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций закрыть движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам на территории Ханты-Мансийского района с 08-00 31.03.2025. На территории Сургутского района с 08:00 01.04.2025», — рассказали в telegram-канале управления.  Решение о прекращении работы зимников приняли из-за установления устойчивых плюсовых температур в регионе, а также из-за образования колейности и застоев воды. Всего ограничения коснутся более почти 20 дорог. В Ханты-Мансийском районе перестанут работать зимники:  В Сургутском районе перестанут работать зимники: 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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