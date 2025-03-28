В Москве арестовали активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина

На имущество и активы украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина суд в Москве наложил арест. Об этом говорится в судебных документах.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество Шифрина. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Предприниматель отказался от российского гражданства и находится в розыске. Он может проживать за границей, уточняет агентство.
Эдуард Шифрин родился на Украине, в городе Днепре (ранее Днепропетровск). В 2016 году он получил гражданство Российской Федерации. Однако в 2022 году он подал заявление об отказе от российского гражданства. Как бизнесмен, Шифрин является одним из соучредителей холдинговой компании Midland Group, которая занимается металлургическим производством, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. Состояние Эдуарда Шифрина оценивается в миллиард долларов. Кроме того, он занимает пост вице-президента Всемирного еврейского конгресса. В 2023 году Шифрина объявили в розыск по уголовной статье, в чем его обвиняли неизвестно.
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