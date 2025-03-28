В ЯНАО из-за выступившей воды закрыли зимник до следующего сезона

На Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с 8:00 29 марта до следующего сезона. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 08.00 часов до следующего зимнего сезона закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Зимник закрывается из-за невозможности организации безопасного проезда (обводнение проезжей части, в некоторых местах вода достигает отметки в 50 см; уменьшение толщины льда)», — рассказали в telegram-канале дептранса.
На въездах установят запрещающие знаки, появятся искусственные заграждения, чтобы жители не выезжали на хрупкий лед. В дептрансе призвали ямальцев не выезжать на закрытые зимники, так как трассы могут не выдержать веса автомобиля.
Ранее планировалось, что зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале перестанет работать со следующей недели, однако его закрыли раньше. URA.RU подготовило материал о том, какие зимники закрыты или закроют в ближайшее время.
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