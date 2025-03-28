28 марта 2025

На полтора месяца ограничат проезд к вокзалу Пермь-2. Схема

На улице Ленина в Перми введут временные ограничения движения транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Ленина возле ж/д вокзала Пермь-2 станет уже на полтора месяца
Улица Ленина возле ж/д вокзала Пермь-2 станет уже на полтора месяца Фото:

В Перми временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ленина от площади Гайдара до железнодорожного вокзала «Пермь II» (улица Ленина, 89). Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.

«С 1 апреля по 15 мая 2025 года на участке улицы Ленина (от площади Гайдара до дома №89 по улице Ленина) будет ограничено движение транспорта. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Мера направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 24 марта до 1 июля 2025 года в Перми ввели ограничение на движение транспорта по улице Осинской. Это связано с проведением капремонта фасада здания.

Проезд сузят до одной полосы
Проезд сузят до одной полосы
Фото:

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В Перми временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ленина от площади Гайдара до железнодорожного вокзала «Пермь II» (улица Ленина, 89). Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «С 1 апреля по 15 мая 2025 года на участке улицы Ленина (от площади Гайдара до дома №89 по улице Ленина) будет ограничено движение транспорта. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Мера направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Ранее URA.RU рассказывало, что с 24 марта до 1 июля 2025 года в Перми ввели ограничение на движение транспорта по улице Осинской. Это связано с проведением капремонта фасада здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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