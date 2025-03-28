В Перми временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ленина от площади Гайдара до железнодорожного вокзала «Пермь II» (улица Ленина, 89). Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
«С 1 апреля по 15 мая 2025 года на участке улицы Ленина (от площади Гайдара до дома №89 по улице Ленина) будет ограничено движение транспорта. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Мера направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 24 марта до 1 июля 2025 года в Перми ввели ограничение на движение транспорта по улице Осинской. Это связано с проведением капремонта фасада здания.
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