28 марта 2025

В челябинском ночном клубе обрушился потолок. Видео

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Во время обрушения потолка в клубе шла вечеринка
Во время обрушения потолка в клубе шла вечеринка Фото:

В Челябинске в ночном клубе OZZ обрушился потолок. Это произошло во время концертной программы. 

«В озе упал потолок! Аккуратнее», — написал telegram-канал KIA Dance.

Судя по видео, вечеринка в ночном клубе продолжилась. Работники заведения убирали обломки рухнувшей обшивки потолка. В этот день здесь проходил концерт российского хип-хоп-исполнителя METOX. 

Приостановит ли концертная площадка работу, пока неизвестно. Официальных уведомлений в сообществе клуба во «ВКонтакте» пока нет. В субботу, 29 марта, на сцену должна выйти рок-группа «Операция Пластилин», а 30 марта пройти сольный концерт elyaplugg!

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В Челябинске в ночном клубе OZZ обрушился потолок. Это произошло во время концертной программы.  «В озе упал потолок! Аккуратнее», — написал telegram-канал KIA Dance. Судя по видео, вечеринка в ночном клубе продолжилась. Работники заведения убирали обломки рухнувшей обшивки потолка. В этот день здесь проходил концерт российского хип-хоп-исполнителя METOX.  Приостановит ли концертная площадка работу, пока неизвестно. Официальных уведомлений в сообществе клуба во «ВКонтакте» пока нет. В субботу, 29 марта, на сцену должна выйти рок-группа «Операция Пластилин», а 30 марта пройти сольный концерт elyaplugg!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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