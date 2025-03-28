В Челябинске в ночном клубе OZZ обрушился потолок. Это произошло во время концертной программы.
«В озе упал потолок! Аккуратнее», — написал telegram-канал KIA Dance.
Судя по видео, вечеринка в ночном клубе продолжилась. Работники заведения убирали обломки рухнувшей обшивки потолка. В этот день здесь проходил концерт российского хип-хоп-исполнителя METOX.
Приостановит ли концертная площадка работу, пока неизвестно. Официальных уведомлений в сообществе клуба во «ВКонтакте» пока нет. В субботу, 29 марта, на сцену должна выйти рок-группа «Операция Пластилин», а 30 марта пройти сольный концерт elyaplugg!
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».