28 марта 2025

Машины всмятку: в смертельном ДТП под Екатеринбургом пострадал ребенок, дорога перекрыта. Фото

Свердловчанин погиб в аварии на трассе Екатеринбург-Алапаевск
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург
Водитель иномарки спровоцировал ДТП, вылетев на «встречку» Фото:

Вблизи города Реж (Свердловская область) 29 марта произошло смертельное ДТП. На 57-м километре автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» около 06:00 столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Auris, есть погибший. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen двигался из Режа в сторону Березовского. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с Toyota, в которой находились 40-летний водитель и 13-летний пассажир.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota, 13-летний мальчик, с различными травмами доставлены в больницу для оказания помощи медиками», — сообщили в полиции.

Известно, что погибший — из Березовского. Был ли он пьян в момент аварии, установит экспертиза. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

Фото:

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Вблизи города Реж (Свердловская область) 29 марта произошло смертельное ДТП. На 57-м километре автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» около 06:00 столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Auris, есть погибший. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen двигался из Режа в сторону Березовского. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с Toyota, в которой находились 40-летний водитель и 13-летний пассажир. «В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota, 13-летний мальчик, с различными травмами доставлены в больницу для оказания помощи медиками», — сообщили в полиции. Известно, что погибший — из Березовского. Был ли он пьян в момент аварии, установит экспертиза. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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