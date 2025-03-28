Вблизи города Реж (Свердловская область) 29 марта произошло смертельное ДТП. На 57-м километре автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» около 06:00 столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Auris, есть погибший. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen двигался из Режа в сторону Березовского. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с Toyota, в которой находились 40-летний водитель и 13-летний пассажир.
«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota, 13-летний мальчик, с различными травмами доставлены в больницу для оказания помощи медиками», — сообщили в полиции.
Известно, что погибший — из Березовского. Был ли он пьян в момент аварии, установит экспертиза. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.
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