28 марта 2025

Названы самые прибыльные автобусные маршруты в Перми

В 2024 году в Перми прибыльными стали 13 автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидером по доходам стал автобусный маршрут №27
Лидером по доходам стал автобусный маршрут №27 Фото:

По итогам 2024 года 13 автобусных маршрутов в Перми показали положительный финансовый результат. При этом лидером по экономической эффективности стал маршрут №27.

«Лидером по экономической эффективности стал маршрут №27 „Площадь Дружбы — микрорайон Нагорный“. Он принес прибыль в 35,6 млн рублей. На втором месте — маршрут №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь II“ с прибылью в 17,5 млн рублей. В топ-3 вошел маршрут № 37 „Улица Ушинского — микрорайон Висим“, который пополнил бюджет на 13,4 млн рублей», — сообщает Business Class со ссылкой на данные департамента транспорта Перми.

Ранее стало известно, что 62 автобусных маршрута в Перми показали отрицательный финансовый результат по итогам 2024 года. При этом самым убыточным стал №20.

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По итогам 2024 года 13 автобусных маршрутов в Перми показали положительный финансовый результат. При этом лидером по экономической эффективности стал маршрут №27. «Лидером по экономической эффективности стал маршрут №27 „Площадь Дружбы — микрорайон Нагорный“. Он принес прибыль в 35,6 млн рублей. На втором месте — маршрут №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь II“ с прибылью в 17,5 млн рублей. В топ-3 вошел маршрут № 37 „Улица Ушинского — микрорайон Висим“, который пополнил бюджет на 13,4 млн рублей», — сообщает Business Class со ссылкой на данные департамента транспорта Перми. Ранее стало известно, что 62 автобусных маршрута в Перми показали отрицательный финансовый результат по итогам 2024 года. При этом самым убыточным стал №20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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