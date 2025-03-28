Названы самые прибыльные автобусные маршруты в Перми

По итогам 2024 года 13 автобусных маршрутов в Перми показали положительный финансовый результат. При этом лидером по экономической эффективности стал маршрут №27.
«Лидером по экономической эффективности стал маршрут №27 „Площадь Дружбы — микрорайон Нагорный“. Он принес прибыль в 35,6 млн рублей. На втором месте — маршрут №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь II“ с прибылью в 17,5 млн рублей. В топ-3 вошел маршрут № 37 „Улица Ушинского — микрорайон Висим“, который пополнил бюджет на 13,4 млн рублей», — сообщает Business Class со ссылкой на данные департамента транспорта Перми.
Ранее стало известно, что 62 автобусных маршрута в Перми показали отрицательный финансовый результат по итогам 2024 года. При этом самым убыточным стал №20.
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