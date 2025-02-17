Стали известны самые убыточные автобусные маршруты в Перми

За 2024 год 62 автобусных маршрута в Перми показали отрицательный финансовый результат. Самым убыточным стал №20. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Всего за год 22 маршрута показали положительный финансовый результат, а 62 маршрута — отрицательный. В число автобусных маршрутов с положительным финансовым результатом вошли №27, 1, 37, 68, 56, 45, 40, 71, 17, 8. Наибольшие дотации из бюджета получили маршруты №20, 32, 77, 53, 80, 15, 18, 6, 64, 73», — сообщил Путин.
Чиновник отметил, что положительный финансовый результат складывается на маршрутах, которые имеют небольшую длину поездки и частую сменяемость пассажиров. С отрицательным финансовым результатом работают маршруты из отдаленных районов до центра города.
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