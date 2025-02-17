17 февраля 2025

Стали известны самые убыточные автобусные маршруты в Перми

В 2024 году в Перми убыточными стали 62 автобусных маршрута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыльными в 2024 году стали 22 автобусных маршрута
Прибыльными в 2024 году стали 22 автобусных маршрута Фото:

За 2024 год 62 автобусных маршрута в Перми показали отрицательный финансовый результат. Самым убыточным стал №20. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.

«Всего за год 22 маршрута показали положительный финансовый результат, а 62 маршрута — отрицательный. В число автобусных маршрутов с положительным финансовым результатом вошли №27, 1, 37, 68, 56, 45, 40, 71, 17, 8. Наибольшие дотации из бюджета получили маршруты №20, 32, 77, 53, 80, 15, 18, 6, 64, 73», — сообщил Путин.

Чиновник отметил, что положительный финансовый результат складывается на маршрутах, которые имеют небольшую длину поездки и частую сменяемость пассажиров. С отрицательным финансовым результатом работают маршруты из отдаленных районов до центра города.

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За 2024 год 62 автобусных маршрута в Перми показали отрицательный финансовый результат. Самым убыточным стал №20. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «Всего за год 22 маршрута показали положительный финансовый результат, а 62 маршрута — отрицательный. В число автобусных маршрутов с положительным финансовым результатом вошли №27, 1, 37, 68, 56, 45, 40, 71, 17, 8. Наибольшие дотации из бюджета получили маршруты №20, 32, 77, 53, 80, 15, 18, 6, 64, 73», — сообщил Путин. Чиновник отметил, что положительный финансовый результат складывается на маршрутах, которые имеют небольшую длину поездки и частую сменяемость пассажиров. С отрицательным финансовым результатом работают маршруты из отдаленных районов до центра города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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