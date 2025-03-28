28 марта 2025

Жительница Челябинска приютила у себя 15 мигрантов

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Мигранты были прописаны в квартире челябинки, но не проживали в ней
Мигранты были прописаны в квартире челябинки, но не проживали в ней Фото:

В Челябинске местная жительница прописала в своей квартире 15 иностранных граждан. Факт фиктивной регистрации выявили полицейские, сообщило Главное управление МВД России по региону. 

«С начала 2025 года подозреваемая осуществила три факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Молодогвардейцев. Таким образом, женщина прописала в своей квартире 15 иностранных граждан», — сообщили в областном главке МВД. 

Фактически мигранты на жилплощади челябинки не проживали, о чем рассказали соседи и показал осмотр квартиры, сообщали в МВД. В отделе полиции «Северо-Западный» в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных гражданин. Самих мигрантов сняли с учета.

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В Челябинске местная жительница прописала в своей квартире 15 иностранных граждан. Факт фиктивной регистрации выявили полицейские, сообщило Главное управление МВД России по региону.  «С начала 2025 года подозреваемая осуществила три факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Молодогвардейцев. Таким образом, женщина прописала в своей квартире 15 иностранных граждан», — сообщили в областном главке МВД.  Фактически мигранты на жилплощади челябинки не проживали, о чем рассказали соседи и показал осмотр квартиры, сообщали в МВД. В отделе полиции «Северо-Западный» в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных гражданин. Самих мигрантов сняли с учета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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