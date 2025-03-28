Жительница Челябинска приютила у себя 15 мигрантов

В Челябинске местная жительница прописала в своей квартире 15 иностранных граждан. Факт фиктивной регистрации выявили полицейские, сообщило Главное управление МВД России по региону.
«С начала 2025 года подозреваемая осуществила три факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Молодогвардейцев. Таким образом, женщина прописала в своей квартире 15 иностранных граждан», — сообщили в областном главке МВД.
Фактически мигранты на жилплощади челябинки не проживали, о чем рассказали соседи и показал осмотр квартиры, сообщали в МВД. В отделе полиции «Северо-Западный» в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных гражданин. Самих мигрантов сняли с учета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».