28 марта 2025

Где в Кургане найти подработку: подборка вакансий на неполный день

В Кургане на неполный рабочий день ищут продавцов, сборщиков заказов и грузчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузчикам и сборщикам заказов готовы платить ежедневно
Грузчикам и сборщикам заказов готовы платить ежедневно Фото:

В Кургане различные предприятия готовы взять на работу сотрудников на неполный рабочий день. В основном это крупные сети магазинов и ресторанов, но есть и другие работодатели, готовые предложить подработку. Корреспондент URA.RU подготовил подборку вакансий на неполный день.

Для крепких парней

Для парней в хорошей физической форме может подойти работа грузчиком. Работодатель предлагает свободный график с ежедневными выплатами от 300 рублей в час. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Предстоит заниматься квартирными, офисными, дачными переездами, перевозкой мебели, пианино. Также необходимо будет вывозить мусор, вести подсобные работы, упаковывать товары», — указано в объявлении.

Можно студентам

Сборщику интернет-заказов в магазине по улице Коли Мяготина готовы платить ежедневно либо еженедельно. Работодатель указывает, что работа подойдет студентам. В месяц выходит от 65 000 рублей, указано в объявлении на сайте «Авито».

График выбираешь сам

В сеть популярных ресторанов быстрого питания на неполный рабочий день набирают сотрудников. Им предстоит обслуживать гостей, работать на кассе, следить за чистотой и порядком. Объявление размещено на сайте hh.ru.

«Опыт не требуется. Частичная занятость. График и рабочие часы можно выбрать. Зарплата от 38 000 до 61 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении.

Не только расклейка

Расклейщик объявлений крупного сотового оператора сможет выбрать удобный для себя график работы. Правда, заниматься нужно будет не только размещением рекламных материалов, но и принимать заявки на подключение, продавать домашний интернет и цифровое ТВ. Сотруднику готовы платить от 65 000 до 110 000 рублей в месяц до вычета налогов, указано в объявлении на hh.ru.

В супермаркет

В сеть федеральных супермаркетов ищут продавцов на неполный рабочий день. Работа подойдет студентам и пенсионерам. Платить готовы от 40 000 до 55 000 рублей в месяц, сообщается на сайте hh.ru.

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В Кургане различные предприятия готовы взять на работу сотрудников на неполный рабочий день. В основном это крупные сети магазинов и ресторанов, но есть и другие работодатели, готовые предложить подработку. Корреспондент URA.RU подготовил подборку вакансий на неполный день. Для крепких парней Для парней в хорошей физической форме может подойти работа грузчиком. Работодатель предлагает свободный график с ежедневными выплатами от 300 рублей в час. Объявление размещено на сайте «Авито». «Предстоит заниматься квартирными, офисными, дачными переездами, перевозкой мебели, пианино. Также необходимо будет вывозить мусор, вести подсобные работы, упаковывать товары», — указано в объявлении. Можно студентам Сборщику интернет-заказов в магазине по улице Коли Мяготина готовы платить ежедневно либо еженедельно. Работодатель указывает, что работа подойдет студентам. В месяц выходит от 65 000 рублей, указано в объявлении на сайте «Авито». График выбираешь сам В сеть популярных ресторанов быстрого питания на неполный рабочий день набирают сотрудников. Им предстоит обслуживать гостей, работать на кассе, следить за чистотой и порядком. Объявление размещено на сайте hh.ru. «Опыт не требуется. Частичная занятость. График и рабочие часы можно выбрать. Зарплата от 38 000 до 61 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении. Не только расклейка Расклейщик объявлений крупного сотового оператора сможет выбрать удобный для себя график работы. Правда, заниматься нужно будет не только размещением рекламных материалов, но и принимать заявки на подключение, продавать домашний интернет и цифровое ТВ. Сотруднику готовы платить от 65 000 до 110 000 рублей в месяц до вычета налогов, указано в объявлении на hh.ru. В супермаркет В сеть федеральных супермаркетов ищут продавцов на неполный рабочий день. Работа подойдет студентам и пенсионерам. Платить готовы от 40 000 до 55 000 рублей в месяц, сообщается на сайте hh.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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