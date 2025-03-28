Где в Кургане найти подработку: подборка вакансий на неполный день

В Кургане различные предприятия готовы взять на работу сотрудников на неполный рабочий день. В основном это крупные сети магазинов и ресторанов, но есть и другие работодатели, готовые предложить подработку. Корреспондент URA.RU подготовил подборку вакансий на неполный день.
Для крепких парней
Для парней в хорошей физической форме может подойти работа грузчиком. Работодатель предлагает свободный график с ежедневными выплатами от 300 рублей в час. Объявление размещено на сайте «Авито».
«Предстоит заниматься квартирными, офисными, дачными переездами, перевозкой мебели, пианино. Также необходимо будет вывозить мусор, вести подсобные работы, упаковывать товары», — указано в объявлении.
Можно студентам
Сборщику интернет-заказов в магазине по улице Коли Мяготина готовы платить ежедневно либо еженедельно. Работодатель указывает, что работа подойдет студентам. В месяц выходит от 65 000 рублей, указано в объявлении на сайте «Авито».
График выбираешь сам
В сеть популярных ресторанов быстрого питания на неполный рабочий день набирают сотрудников. Им предстоит обслуживать гостей, работать на кассе, следить за чистотой и порядком. Объявление размещено на сайте hh.ru.
«Опыт не требуется. Частичная занятость. График и рабочие часы можно выбрать. Зарплата от 38 000 до 61 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении.
Не только расклейка
Расклейщик объявлений крупного сотового оператора сможет выбрать удобный для себя график работы. Правда, заниматься нужно будет не только размещением рекламных материалов, но и принимать заявки на подключение, продавать домашний интернет и цифровое ТВ. Сотруднику готовы платить от 65 000 до 110 000 рублей в месяц до вычета налогов, указано в объявлении на hh.ru.
В супермаркет
В сеть федеральных супермаркетов ищут продавцов на неполный рабочий день. Работа подойдет студентам и пенсионерам. Платить готовы от 40 000 до 55 000 рублей в месяц, сообщается на сайте hh.ru.
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