«Голос поколения»: где работают курганские школьники

Курганские школьники ищут подработку по разным причинам. Кто-то хочет иметь карманные деньги и не просить их у родителей, кто-то стремится помочь семье. Сегодня в рубрике «Голос поколения» мы спросили у ребят, что они думают о заработке со школьных лет и есть ли у них такой опыт. Ответы юных курганцев — в нашем материале.
Кирилл, 16 лет
Я думаю, школьники могут при желании зарабатывать сами. Я работаю по объявлениям на «Авито», помогаю людям по огороду. Варианты для школьников — промоутером (но денег немного дают), курьером можно, в интернете варианты есть.
Еще я работал в отрядах мэра, там платят достаточно неплохо, мне понравилось. Работа тоже неплохая.
Арина, 17 лет
Я лет с 14 начала работать, потому что не хотела зависеть от родителей, хотела иметь свои деньги на свои хочушки, а просить каждый раз у родителей не хотелось. Бралась за работу по выходным и по вечерам после учебы. Сначала в местном магазинчике на складе помогала. Еще листовки раздавала, а прошлой осенью в кофейне подрабатывала.
Саша, 14 лет
Нам нужны деньги, поэтому я стараюсь помогать маме. У нас еще младший брат, часто болеет, простывает, приходится его лечить, покупать лекарства. Я на шиномонтажке иногда помогаю, что-нибудь приношу, подаю инструмент рабочим, в магазин бегаю. Иногда рекламу расклеиваю на подъезды. Но в основном я на учебе, конечно.
Илья, 17 лет
Школьники могут зарабатывать себе деньги на карманные расходы. Я работал в отрядах мэра с 14 лет и курьером с 16, а также занимаюсь ремонтом и продажей телефонов.
Лев, 16 лет
Я считаю, что школьники могут зарабатывать деньги в свободное от учебы время, и это совершенно нормально. На летних каникулах я сам подрабатывал курьером в городе, с 16 лет там уже можно зарабатывать себе карманные деньги. Также есть отряды мэра, но там платят меньше, хотя каждый волен выбирать то, что подходит именно под его условия.
Яна, 15 лет
Я пробовала вместе с подружкой раздавать листовки, но мне не понравилось. Это все время приставать к прохожим, а некоторые злые, ругаются, фу, не хочу. В общем, больше не стала. А она часто так делает: берет листовки и где-то тысячи две зарабатывает, копит себе на новый телефон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».