28 марта 2025

«Сбросил в озеро»: в Екатеринбурге раскрыто зверское убийство школьника 30-летней давности

Екатеринбуржец признался в расправе над мальчиком в 1995-м
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Блюхера. Пермь, полицейские, труп, полиция, покойник, место преступления, мешок
Убийца спрятал тело в черном мешке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали мужчину, который убил 8-летнего мальчика 30 лет назад, а тело утопил в водоеме. Подробности URA.RU рассказал источник.

По его данным, ЧП произошло в апреле 1995 года. Подозреваемый похитил ребенка и отвез на берег озера Свакуль (рядом с Шувакишем). В какой-то момент он решил расправиться с жертвой — чтобы скрыть преступление, — ударил школьника несколько раз по голове, а потом задушил.

«Тело он спрятал в черный мешок, положив туда бетон. И сбросил в озеро», — сообщил собеседник агентства. При этом неясно, умер школьник под водой в этом пакете или действительно от удушения.

Подозреваемый признался в содеянном. Ему 50 лет. С 1997-го по 2013 годы он получил несколько судимостей — за хулигантство, убийство и побои.

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В Екатеринбурге задержали мужчину, который убил 8-летнего мальчика 30 лет назад, а тело утопил в водоеме. Подробности URA.RU рассказал источник. По его данным, ЧП произошло в апреле 1995 года. Подозреваемый похитил ребенка и отвез на берег озера Свакуль (рядом с Шувакишем). В какой-то момент он решил расправиться с жертвой — чтобы скрыть преступление, — ударил школьника несколько раз по голове, а потом задушил. «Тело он спрятал в черный мешок, положив туда бетон. И сбросил в озеро», — сообщил собеседник агентства. При этом неясно, умер школьник под водой в этом пакете или действительно от удушения. Подозреваемый признался в содеянном. Ему 50 лет. С 1997-го по 2013 годы он получил несколько судимостей — за хулигантство, убийство и побои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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