«Сбросил в озеро»: в Екатеринбурге раскрыто зверское убийство школьника 30-летней давности

Екатеринбуржец признался в расправе над мальчиком в 1995-м

29 марта 2025 в 13:38 Размер текста - 17 +

Убийца спрятал тело в черном мешке (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге задержали мужчину, который убил 8-летнего мальчика 30 лет назад, а тело утопил в водоеме. Подробности URA.RU рассказал источник. По его данным, ЧП произошло в апреле 1995 года. Подозреваемый похитил ребенка и отвез на берег озера Свакуль (рядом с Шувакишем). В какой-то момент он решил расправиться с жертвой — чтобы скрыть преступление, — ударил школьника несколько раз по голове, а потом задушил. «Тело он спрятал в черный мешок, положив туда бетон. И сбросил в озеро», — сообщил собеседник агентства. При этом неясно, умер школьник под водой в этом пакете или действительно от удушения. Подозреваемый признался в содеянном. Ему 50 лет. С 1997-го по 2013 годы он получил несколько судимостей — за хулигантство, убийство и побои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали мужчину, который убил 8-летнего мальчика 30 лет назад, а тело утопил в водоеме. Подробности URA.RU рассказал источник. По его данным, ЧП произошло в апреле 1995 года. Подозреваемый похитил ребенка и отвез на берег озера Свакуль (рядом с Шувакишем). В какой-то момент он решил расправиться с жертвой — чтобы скрыть преступление, — ударил школьника несколько раз по голове, а потом задушил. «Тело он спрятал в черный мешок, положив туда бетон. И сбросил в озеро», — сообщил собеседник агентства. При этом неясно, умер школьник под водой в этом пакете или действительно от удушения. Подозреваемый признался в содеянном. Ему 50 лет. С 1997-го по 2013 годы он получил несколько судимостей — за хулигантство, убийство и побои.