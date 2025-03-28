«Сбросил в озеро»: в Екатеринбурге раскрыто зверское убийство школьника 30-летней давности

В Екатеринбурге задержали мужчину, который убил 8-летнего мальчика 30 лет назад, а тело утопил в водоеме. Подробности URA.RU рассказал источник.
По его данным, ЧП произошло в апреле 1995 года. Подозреваемый похитил ребенка и отвез на берег озера Свакуль (рядом с Шувакишем). В какой-то момент он решил расправиться с жертвой — чтобы скрыть преступление, — ударил школьника несколько раз по голове, а потом задушил.
«Тело он спрятал в черный мешок, положив туда бетон. И сбросил в озеро», — сообщил собеседник агентства. При этом неясно, умер школьник под водой в этом пакете или действительно от удушения.
Подозреваемый признался в содеянном. Ему 50 лет. С 1997-го по 2013 годы он получил несколько судимостей — за хулигантство, убийство и побои.
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