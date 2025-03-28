В Екатеринбурге местный житель догола разделся посреди улицы, оставшись в одном ботинке. Видео очевидцы поделились в соцсетях.
Инцидент произошел прошлой ночью, 28 марта, у ТРЦ Veer Mall. По словам горожан, мужчина уверял, что снял одежду, чтобы избавиться от бегающих по ней крыс. «Чей супруг абсолютно голый вчера ночью около Veer Mall убеждал всех, что по его одежде бегали крысы?» — задапются вопросом авторы видео, опубликованного в telegram-канале «Злой Екб».
Подобные случаи происходили в Екатеринбурге и ранее. Например, осенью прошлого года соседей на улице Маршала Жукова, 13 напугал голый мужчина, расхаживающий ночью по улице.
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