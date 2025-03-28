Полицейские из Магнитогорска задержали обокравшего 95-летнюю старушку парня

В Магнитогорске полицейские задержали мошенника. По указке неизвестных молодой человек забрал у 95-летней пенсионерки 380 тысяч рублей якобы для обмена на новые купюры, сообщили в Главном управлении МВД России по Челябинской области.
«Сотрудники полиции Магнитогорска задержали курьера, через которого мошенники получали деньги. Житель Абзелиловского района республики Башкортостан рассказал, как забрал деньги у 95-летней пенсионерки. Под предлогом замены купюр старого образца на новые банкноты он цинично обманул женщину на сумму более 380 тысяч рублей», — рассказали в областном главке МВД.
Задержанный объяснил, что его мотивом стало желание заработать. Он увидел объявление в одном из мессенджеров и связался с указанными в нем лицами. Ему были разъяснены детали предложенной подработки: необходимо было распечатать «документы», прибыть по определенному адресу, передать фальсифицированные бумаги, получить наличные деньги, а затем перевести их на банковский счет.
Порученную работу он выполнил. За нее молодому человеку пообещали девять тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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