28 марта 2025

Полицейские из Магнитогорска задержали обокравшего 95-летнюю старушку парня

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники предложили пожилой челябинке обмен старых купюр на новые
Мошенники предложили пожилой челябинке обмен старых купюр на новые Фото:

В Магнитогорске полицейские задержали мошенника. По указке неизвестных молодой человек забрал у 95-летней пенсионерки 380 тысяч рублей якобы для обмена на новые купюры, сообщили в Главном управлении МВД России по Челябинской области.  

«Сотрудники полиции Магнитогорска задержали курьера, через которого мошенники получали деньги. Житель Абзелиловского района республики Башкортостан рассказал, как забрал деньги у 95-летней пенсионерки. Под предлогом замены купюр старого образца на новые банкноты он цинично обманул женщину на сумму более 380 тысяч рублей», — рассказали в областном главке МВД.  

Задержанный объяснил, что его мотивом стало желание заработать. Он увидел объявление в одном из мессенджеров и связался с указанными в нем лицами. Ему были разъяснены детали предложенной подработки: необходимо было распечатать «документы», прибыть по определенному адресу, передать фальсифицированные бумаги, получить наличные деньги, а затем перевести их на банковский счет. 

Порученную работу он выполнил. За нее молодому человеку пообещали девять тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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В Магнитогорске полицейские задержали мошенника. По указке неизвестных молодой человек забрал у 95-летней пенсионерки 380 тысяч рублей якобы для обмена на новые купюры, сообщили в Главном управлении МВД России по Челябинской области.   «Сотрудники полиции Магнитогорска задержали курьера, через которого мошенники получали деньги. Житель Абзелиловского района республики Башкортостан рассказал, как забрал деньги у 95-летней пенсионерки. Под предлогом замены купюр старого образца на новые банкноты он цинично обманул женщину на сумму более 380 тысяч рублей», — рассказали в областном главке МВД.   Задержанный объяснил, что его мотивом стало желание заработать. Он увидел объявление в одном из мессенджеров и связался с указанными в нем лицами. Ему были разъяснены детали предложенной подработки: необходимо было распечатать «документы», прибыть по определенному адресу, передать фальсифицированные бумаги, получить наличные деньги, а затем перевести их на банковский счет.  Порученную работу он выполнил. За нее молодому человеку пообещали девять тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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