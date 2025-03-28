28 марта 2025

На главной переправе ЯНАО снизили грузоподъемность

На переправе Салехард-Лабытнанги снизили грузоподъемность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По переправе Салехард-Лабытнанги смогут проехать только автомобили, чья масса не превышает 20 тонн
По переправе Салехард-Лабытнанги смогут проехать только автомобили, чья масса не превышает 20 тонн Фото:

На переправе Салехард-Лабытнанги снижена грузоподъемность. Теперь передвигаться по ней смогут только автомобили, чья масса не превышает 20 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги понижается грузоподъемность. Движение разрешается для всех видов транспортных средств общей массой до 20 тонн», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ограничения вступили в силу с 8:00 29 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На переправе Салехард-Лабытнанги снижена грузоподъемность. Теперь передвигаться по ней смогут только автомобили, чья масса не превышает 20 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги понижается грузоподъемность. Движение разрешается для всех видов транспортных средств общей массой до 20 тонн», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ограничения вступили в силу с 8:00 29 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...