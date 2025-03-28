На главной переправе ЯНАО снизили грузоподъемность

По переправе Салехард-Лабытнанги смогут проехать только автомобили, чья масса не превышает 20 тонн
На переправе Салехард-Лабытнанги снижена грузоподъемность. Теперь передвигаться по ней смогут только автомобили, чья масса не превышает 20 тонн, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги понижается грузоподъемность. Движение разрешается для всех видов транспортных средств общей массой до 20 тонн», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ограничения вступили в силу с 8:00 29 марта.
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