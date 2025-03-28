В Челябинской области начался сбор березового сока
В Челябинской области жители начали заготавливать березовый сок. Видео процесса сбора поделилась жительница региона в социальной сети.
«Доброе утро, группа. Мы открыли лесной сезон. Первый заход за березовым соком», — написала Елена Спирякина в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
На прикрепленном к посту видео заметно, как сок капает по желобу. Женщина уточнила, что собирает березовый сок в Пластовском районе.
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