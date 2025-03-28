28 марта 2025

Челябинцы открыли сезон сбора березового сока. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области начался сбор березового сока
В Челябинской области начался сбор березового сока Фото:

В Челябинской области жители начали заготавливать березовый сок. Видео процесса сбора поделилась жительница региона в социальной сети.

«Доброе утро, группа. Мы открыли лесной сезон. Первый заход за березовым соком», — написала Елена Спирякина в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

На прикрепленном к посту видео заметно, как сок капает по желобу. Женщина уточнила, что собирает березовый сок в Пластовском районе. 

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В Челябинской области жители начали заготавливать березовый сок. Видео процесса сбора поделилась жительница региона в социальной сети. «Доброе утро, группа. Мы открыли лесной сезон. Первый заход за березовым соком», — написала Елена Спирякина в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». На прикрепленном к посту видео заметно, как сок капает по желобу. Женщина уточнила, что собирает березовый сок в Пластовском районе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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