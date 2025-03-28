28 марта 2025

В Челябинске накрыли склад с тысячами паленых жидкостей для вейпов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На складе хранились нелегальные вейпы и жидкости для курения (архивное фото)
На складе хранились нелегальные вейпы и жидкости для курения (архивное фото) Фото:

В Челябинске надзорные органы изъяли из продажи тысячи нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

«Из незаконного оборота изъято 6898 упаковок никотинсодержащей жидкости, 7055 штук электронных систем доставки никотина. Также конфискованы поддельные распечатанные коды дата-матрикс (QR-коды, прим. URA.RU), готовые к нанесению на никотинсодержащую продукцию», — объяснили в ведомстве.

Торговая точка, которую проверили надзорные органы, находится в помещении на улице Парашютная. Подготовленный для реализации товар был разных марок. Мероприятие по пресечению незаконного оборота провели сотрудники Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО, Главного управления МВД и Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Росалкогольтабакконтроль изъял около семи тысяч нелегальных вейпов
Росалкогольтабакконтроль изъял около семи тысяч нелегальных вейпов
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В Челябинске надзорные органы изъяли из продажи тысячи нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. «Из незаконного оборота изъято 6898 упаковок никотинсодержащей жидкости, 7055 штук электронных систем доставки никотина. Также конфискованы поддельные распечатанные коды дата-матрикс (QR-коды, прим. URA.RU), готовые к нанесению на никотинсодержащую продукцию», — объяснили в ведомстве. Торговая точка, которую проверили надзорные органы, находится в помещении на улице Парашютная. Подготовленный для реализации товар был разных марок. Мероприятие по пресечению незаконного оборота провели сотрудники Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО, Главного управления МВД и Федеральной налоговой службы по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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