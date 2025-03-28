28 марта 2025

Челябинка обманула соцзащиту и получила пособия на 770 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка занизила доход и умолчала об алиментах, чтобы получить деньги
Челябинка занизила доход и умолчала об алиментах, чтобы получить деньги Фото:

Мать двоих детей из Брединского района Челябинской области при оформлении пособия указала неверные сведения о доходах. Это дало эй право на выплату, сумма которой за несколько лет составила 770 тысяч рублей, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Злоумышленница занизила свой доход, а также не указала, что получает алименты на своих малолетних детей. В результате женщина в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года незаконно получила денежные средства в виде социальных выплат на общую сумму порядка 770 тысяч рублей», — объяснили в областном главке МВД.

У обвиняемой двое детей. Органы соцзащиты она обманула, когда пришла оформлять ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Теперь ее будут судить за мошенничество при получении выплат.

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Мать двоих детей из Брединского района Челябинской области при оформлении пособия указала неверные сведения о доходах. Это дало эй право на выплату, сумма которой за несколько лет составила 770 тысяч рублей, рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Злоумышленница занизила свой доход, а также не указала, что получает алименты на своих малолетних детей. В результате женщина в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года незаконно получила денежные средства в виде социальных выплат на общую сумму порядка 770 тысяч рублей», — объяснили в областном главке МВД. У обвиняемой двое детей. Органы соцзащиты она обманула, когда пришла оформлять ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Теперь ее будут судить за мошенничество при получении выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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