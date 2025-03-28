Челябинка обманула соцзащиту и получила пособия на 770 тысяч рублей

Мать двоих детей из Брединского района Челябинской области при оформлении пособия указала неверные сведения о доходах. Это дало эй право на выплату, сумма которой за несколько лет составила 770 тысяч рублей, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Злоумышленница занизила свой доход, а также не указала, что получает алименты на своих малолетних детей. В результате женщина в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года незаконно получила денежные средства в виде социальных выплат на общую сумму порядка 770 тысяч рублей», — объяснили в областном главке МВД.
У обвиняемой двое детей. Органы соцзащиты она обманула, когда пришла оформлять ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Теперь ее будут судить за мошенничество при получении выплат.
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