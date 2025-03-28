В Кургане на предстоящей неделе ожидается теплая погода. В четверг, 3 апреля, она будет почти как летом — столбик термометра поднимется до отметки 20 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В ближайшие пять суток в Кургане ожидается теплая погода. В среду воздух прогреется до 18 градусов, в четверг — до 20», — сообщил Илья Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Теплая погода в Кургане, ожидаемая на следующей неделе, продолжает тренд потепления, который начался в конце марта. Ранее сообщалось о повышении температуры воздуха до +14, +17 градусов к концу марта и до +19 градусов в начале апреля, что значительно выше средних показателей для этого времени года.
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