28 марта 2025

В Кургане в начале апреля потеплеет до 20 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Летнее тепло придет в Курган уже в апреле
Летнее тепло придет в Курган уже в апреле Фото:

В Кургане на предстоящей неделе ожидается теплая погода. В четверг, 3 апреля, она будет почти как летом — столбик термометра поднимется до отметки 20 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие пять суток в Кургане ожидается теплая погода. В среду воздух прогреется до 18 градусов, в четверг — до 20», — сообщил Илья Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Неделя будет теплой, особенно четверг
Неделя будет теплой, особенно четверг
Фото:

Теплая погода в Кургане, ожидаемая на следующей неделе, продолжает тренд потепления, который начался в конце марта. Ранее сообщалось о повышении температуры воздуха до +14, +17 градусов к концу марта и до +19 градусов в начале апреля, что значительно выше средних показателей для этого времени года.

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В Кургане на предстоящей неделе ожидается теплая погода. В четверг, 3 апреля, она будет почти как летом — столбик термометра поднимется до отметки 20 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшие пять суток в Кургане ожидается теплая погода. В среду воздух прогреется до 18 градусов, в четверг — до 20», — сообщил Илья Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Теплая погода в Кургане, ожидаемая на следующей неделе, продолжает тренд потепления, который начался в конце марта. Ранее сообщалось о повышении температуры воздуха до +14, +17 градусов к концу марта и до +19 градусов в начале апреля, что значительно выше средних показателей для этого времени года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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